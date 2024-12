Observatório Social de Brusque encerra ano com mais de 150 monitoramentos de obras públicas

O Observatório Social de Brusque (OSB) encerrou 2024 com 157 monitoramentos de obras públicas. Em trabalhos em execução nos municípios de Brusque, Guabiruba e Botuverá, foram realizados 20 acompanhamentos, além da avaliação do estado de conservação e manutenção de cinco obras já executadas e entregues pelo poder público.

O maior volume de monitoramentos ocorreu em Brusque, com 11 obras, seguido de Botuverá, com oito, e Guabiruba, com seis obras. Os trabalhos monitorados representam um investimento aproximado de R$ 90 milhões, correspondendo a mais de 80% do valor total de obras públicas contratadas na região em 2024.

O arquiteto e urbanista José Gamba Junior, responsável pelo setor de monitoramento do OSB Brusque, destacou o diagnóstico positivo do desempenho geral das obras. “Apesar dos bons resultados, foram observadas em algumas situações melhorias necessárias em relação ao cumprimento de prazos de execução e à qualidade dos serviços prestados”.

As inconsistências encontradas durante o processo resultaram na formalização de 32 encaminhamentos às prefeituras de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Todos foram devidamente respondidos, com esclarecimentos e providências adotadas pelas administrações municipais.

O presidente do OSB Brusque, Evandro Carlos Gevaerd, enalteceu o trabalho contínuo da equipe e reforçou o compromisso da entidade com a transparência na gestão pública.

“Acompanhamos um número significativo de obras este ano, o que demonstra a força e a relevância do trabalho do Observatório. Continuamos à disposição da população para ajudar no acompanhamento de obras e contribuir com a eficiência na aplicação dos recursos públicos”, destaca.

Monitoramento de obras ao longo dos anos



2021 – 12 obras monitoradas

2022 – 20 obras monitoradas

2023 – 28 obras monitoradas

2024 – 25 obras monitoradas

