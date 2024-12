Carreatas de Natal da Havan passarão por Brusque neste sábado; confira os horários

Brusque recebe neste sábado, 21, as duas carreatas de Natal da Havan. Depois de passar por 36 cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os desfiles encerram na cidade natal da Havan. Além da ação que percorre diversas cidades, acontece também a tradicional carreata voluntária da empresa, que distribui presentes para as crianças.

De acordo com Luciano Hang, dono da empresa, a carreata de Natal chegou a sétima edição, com diversas novidades e cumprindo seu papel de levar a magia do Natal por onde passou. “Foi uma trajetória linda, conseguimos levar emoção ao público por onde passamos. Foi mais de um mês na estrada, passando por várias cidades catarinenses e gaúchas, para encerrar em Brusque, onde é a nossa casa, onde está nosso Centro Administrativo e loja matriz”.

A carreata de Natal da Havan conta com três caminhões iluminados com luzes de led. Os veículos chegam na loja de Brusque por volta das 18h e depois iniciam o desfile pelas principais ruas de Brusque.

Entre os caminhões decorados, um veículo especial foi preparado com um palco lateral aberto, onde as famílias podem tirar fotos com o Papai Noel Azul.

Os desfiles começaram na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no dia 17 de novembro, e passaram por 24 cidades gaúchas. Diferente dos anos anteriores, onde a carreata passava apenas em cidades onde a varejista tinha uma ou mais lojas instaladas, a rota de 2024 contemplou o Vale do Taquari, em cidades que foram atingidas pelas enchentes.

Carreata do Natal Feliz Havan

Além da Carreata de Natal, acontece também a tradicional carreata Natal Feliz Havan neste sábado, 21. Esta ação é organizada de forma voluntária, por colaboradores do Centro Administrativo da varejista, a ação social inclui a entrega de presentes, guloseimas e momentos especiais para crianças e idosos da cidade.

O evento começa às 14h e terá a presença do Papai Noel e voluntários do projeto. Caminhões e carros decorados com temas natalinos passarão pelos bairros Primeiro de Maio, Águas Claras, Ponta Russa, Cedrinho, Azambuja e Centro. Durante o trajeto, doces e presentes serão distribuídos para as crianças. Caso as condições climáticas não sejam favoráveis, o trajeto poderá sofrer alterações.

O projeto também entregará presentes e produtos de higiene pessoal no Lar Menino Deus e no Lar dos Idosos Lions Club. Nesses locais, o coral formado por colaboradores fará uma apresentação.

Recorde de arrecadações

Em sua 17ª edição, o Natal Feliz Havan teve um recorde de doações em 2024. Segundo Simoni Back Cardoso, coordenadora da ação social e secretária executiva da Havan, foram arrecadados mais de 10 mil presentes, além de itens como roupas de cama, livros e mantimentos.

Conforme a empresa, a 17ª edição, o Natal Feliz Havan teve um recorde de doações em 2024. Segundo Simoni Back Cardoso, coordenadora da ação social e secretária executiva da Havan, foram arrecadados mais de 10 mil presentes, além de itens como roupas de cama, livros e mantimentos.

“Este ano foi especial. Pela primeira vez, ampliamos a ação para outro estado, o Rio Grande do Sul, atendendo crianças e famílias do Vale do Taquari, que enfrentaram grandes perdas na enchente de maio. Isso nos enche de orgulho”, destacou Simoni.

Leia também:

1. Brusquense vence obstáculos e conquista o sonho de se tornar médico

2. TSE nega recurso e mantém diplomação do prefeito eleito de Botuverá, Victor Wietcowsky

3. Prefeitura instala nova sinalização na rua Gustavo Halfpap, em Brusque

4. Ponte do Maluche será interditada por quase três meses para obras

5. Vazamento de grandes proporções causa desabastecimento em seis bairros de Guabiruba

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: