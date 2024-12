Obra de recuperação asfáltica da rua José Reis e Silva, no Bateas, é finalizada

Foi finalizada na terça-feira, 17, a obra de recuperação asfáltica da rua José Reis e Silva, no bairro Bateas. A via, que conecta os bairros Bateas e a região do Cerâmica Reis.

Conforme a Prefeitura de Brusque, a intervenção foi projetada para resolver problemas estruturais históricos, como a erosão da pavimentação e o acúmulo de água nas vias, além de melhorar a mobilidade e a segurança viária.

Ainda de acordo com a prefeitura, a falta do sistema de drenagem adequado resultava no acúmulo de águas pluviais sobre o asfalto, agravando o desgaste da pavimentação devido ao tráfego intenso, incluindo o de veículos pesados. Com a recuperação asfáltica, a intervenção deve reduzir a presença de poeira, em dias secos, e do barro, em dias chuvosos.

Os serviços foram realizados através de uma parceria entre a Secretaria de Obras e um empreendedor local, dono de um terreno na região, que forneceu os materiais necessários para a realização da obra, como tubos e materiais de drenagem. Em contrapartida, a prefeitura assumiu a execução dos serviços.

Nova rede de drenagem

A obra incluiu a instalação de uma nova rede de drenagem com tubos de 60 mm de diâmetro e a confecção de 24 bocas de lobo.

Foi realizada também a compactação do solo e a aplicação de uma base estrutural para garantir a durabilidade do sistema. A perfilagem da via também foi realizada, assegurando uma base sólida capaz de suportar tráfego intenso.

A etapa final da obra está prevista para o início do próximo ano, e incluirá a aplicação da capa final de asfalto e a instalação de meio-fio.

A obra era considerada como de alta prioridade por conta do fluxo na região.

