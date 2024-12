Vereador mais votado de Guabiruba deve ser eleito presidente da Câmara

A expectativa na política guabirubense é que o vereador reeleito Alexandre Pereira, o Xande (PP), seja o próximo presidente da Câmara. Ele foi o candidato a vereador mais votado nas eleições de outubro, com 959 votos conquistados. A base do governo será maioria no Legislativo, com cinco vereadores, três do PP e dois do PSD.

A tendência é que Xande Pereira exerça o mandato na Mesa Diretora por dois anos. Conforme apurado por O Município, ainda não há acordo para o segundo biênio. A eleição da presidência da Câmara de Guabiruba será realizada no dia 1º de janeiro, data da posse dos vereadores eleitos.

O Legislativo será composto por Xande Pereira, Anderson Cavichioli (PP), Jair Kohler (PP), Eduarda Schweigert (MDB), Freddy Nagel (MDB), Justavo Barroso (Podemos), Osmar Vicentini Filho (PL), Diego Veneruchi (PSD) e Carlos Henrique Graf, o Ique (PSD). O prefeito Valmir Zirke (PP) conta com apoio do próprio partido e do PSD no Legislativo.

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: