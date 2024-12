Procurando o que fazer em Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem na cidade entre esta sexta-feira, 20, e domingo, 22.

1. Carreata de Natal Havan

A Carreata de Natal Havan acontece em Brusque neste sábado, 21. O desfile inicia a partir das 18h, com saída em frente à loja Havan, na rodovia Antônio Heil. A população poderá conferir um show de luzes e também a presença do Papai Noel. Haverá distribuição de balas e bastão de doces. A carreata conta com três caminhões iluminados com LED. A edição deste ano trouxe inovações — entre os caminhões decorados, um veículo especial foi preparado com um palco lateral aberto, onde as famílias podem tirar fotos com o Papai Noel Azul, criando recordações inesquecíveis.

2. Orquestra Cescb

A Orquestra de Câmara do Centro Empresarial de Brusque (Cescb) realiza apresentações gratuitas neste fim de semana. Os concertos ocorrem no sábado, 21, às 19h e no domingo, 22, às 10h30, no teatro do Cescb. A entrada pode ser garantida no Sympla. Este concerto tem seu repertório selecionado entre obras de grandes nomes da música clássica, como Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Arcangelo Corelli.

3. Exibição de especial de Natal

Na sexta-feira, 20, sábado, 21, e domingo, 22, a Paróquia São Luís Gonzaga exibe gratuitamente o especial “Natal com The Chosen”, no auditório paroquial. O curta-metragem, de aproximadamente 1h, intitulado “Noite Sagrada”, conta a história do nascimento de Jesus sob a ótica de José, Maria e os pastores. As sessões da sexta-feira, 20, e sábado, 21, serão às 20h30. Já no domingo, 22, a exibição será às 17h. Os interessados em participar podem retirar seu ingresso gratuito na secretaria paroquial.

4. Natal de Brusque

A programação do Natal na praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque, segue neste fim de semana. Na sexta-feira, 20, a partir de 20h, acontece a apresentação do grupo de Terno de Reis Estrela Guia, a partir de 20h. Já no sábado, 21, às 14h, acontece contação de histórias com Felícia Fleck. Às 17h, acontece o recital do Centro de Música. Já no domingo, a programação conta com apresentação Gui Canellas (14h), a chegada do Papai Noel (17h30) e apresentação do grupo de Terno de Reis Vozes de Luz (20h). No local, também funciona uma feira de artesanato todos os dias.