Quarta-feira, final de tarde, Gruta do Santuário de Azambuja. Dirijo-me até lá para acender aquela velinha “master top fera of the Jesus” e dar aquela rezada finalêra 2024. Ao chegar à gruta havia muitas pessoas rezando. Fim de ano muita gente vai lá para agradecer, pedir, pedir mais um pouco, rezar para um parente enfermo, rezar pra arrumar marido, rezar para largar marido, rezar pro genro tomar jeito, rezar pra sogra parar de azucrinar o casamento, rezar pra ganhar na Trimania, rezar pra não aparecer mais buraco na rua, rezar pra acabar a poeira e assim por diante.

E entre esses “rezantes” também estava um “pegador de água da gruta padrão”. Sim, pegador de água da gruta padrão! É fácil identificar: ele geralmente está de bermuda jeans com cinta preta que aparece o cofrinho quando se abaixa pra encher o galão d’água, não tem errada. Pois então, iniciei minhas orações, que não são poucas, e eis que tocou o celular do indivíduo. Isso mesmo, o cara atendeu o celular na Gruta da Azambuja, ao vivo. Ainda bem que o toque do celular era padrão, imagina se fosse aquela “Nós vai descer, vai descer, descer lá pra BC no finalzinho do ano”! Na hora todo mundo que estava ali na gruta, naquele momento de silêncio e paz, meio que se olhou pensando: “Cê tá maluco, fera!”. E o cara nem deu bola, saiu falando no seu Motorolla:

– Alô!

Acredito que a outra pessoa falou algo no outro lado da linha e ele respondeu:

– Amigo, eu não posso falar agora estou ocupado aqui, já te retorno, ok?

A outra pessoa falou mais alguma coisa pra ele e ele retornou, já meio brabo:

– Cara, eu já te disse que eu não tenho esse dinheiro pra te dar! – em voz alta já, até Nossa Senhora do Caravaggio estava escutando a conversa a essas horas.

A outra pessoa falou mais alguma coisa e ele saiu com essa:

– Olha amigão, eu estou fazendo de tudo pra tentar te pagar, mas não tá fácil! Estou esperando entrar um dinheiro aí, a hora que entrar vais ser o primeiro que vou procurar!

Ele ouviu mais alguma coisa no telefone e disparou:

– Olha, eu vou “te dizer uma coisa pra ti”, tu não vais acreditar, mas eu tô agorinha mesmo aqui na Gruta da Azambuja, rezando pra ver se esse meu dinheiro entra para poder te pagar de uma vez!

A outra pessoa deve ter falado que não acreditou no que ele falou e ele:

– Tu não acreditas? Pois então eu vou te mandar a localização. Peraí… não, melhor ainda, minha senhora, a senhora pode falar aqui no telefone que a gente está aqui na Gruta de Azambuja rezando? – falou o pegador de água para uma senhorinha que estava ali ao lado dele, concentrada no seu “Creio em Deus Pai”.

E a senhorinha, meio a contragosto, falou no celular:

– Alô! Sim moço, eu estou aqui rezando sim! Sim, na Gruta da Azambuja.

Respondeu a senhorinha para a pessoa do outro lado da linha, que perguntou mais alguma coisa e ela respondeu na lata:

– Não, não! Esse mal educado veio aqui só pra pegar água da gruta e atrapalhar o sossego das pessoas que querem rezar. Não tá rezando, não!

Amém, fiz o sinal da cruz e vazei…

10 coisas para evitar nessa época entre Natal e Ano Novo

 contrariar a mulher (importantíssimo!)

 deixar pra ir no mercado em pleno dia 24 de dezembro

 se deslocar para aeroportos, rodoviárias e afins

 se vestir de Papai Noel no Natal da família no calor do meio dia

 levar Kaiser na ceia da família e tomar Heineken dos outros

 fazer promessas furadas como contratar um personal em janeiro, tentar

emagrecer, parar de fumar e aquela tradicional “só vou beber no final de

semana”

 ficar doente e perder toda aquela comilança que tem no dia do nascimento do menino Jesus

 tentar fazer uma farofada com a família na região de Bombinhas e adjacências

 ir num encerramento daqueles gigantes no dia 23 de dezembro a noite e chegar em casa mais doido que o padre do balão

 errar a letra de Noite Feliz

Manual do Ticum de Final de Ano

Final de ano é aquela coisa, festa pra tudo quanto é lado e a patroa fica na rédea curta, controlando o cartão ponto de todo mundo. As frases são sempre as mesmas “Que horas chegasse ontem?” ou o tradicional “Bonito hein! Isso é hora de chegar?”. Mas o Papo de Bar, como não poderia deixar de ser, resolveu consultar os seus gurus para tentar descobrir uma maneira para que essas situações sejam amenizadas com o único intuito de manter a união e a felicidade do casal. Foram dois anos de estudos, algumas caixas de cerveja e cento e trinta e oito rolos de macarrão na cabeça para chegarmos a esse manual.

Manual de como chegar tarde em casa

Método Errado

1. Tire os sapatos antes de entrar

2. Suba a escada sem fazer barulho

3. Tire a roupa no banheiro

4. Entre no quarto bem devagarzinho, na ponta dos pés

Resultado: A sua mulher estará lhe esperando acordada e a coisa vai ficar feia em instantes.

Método Correto

1. Chegue em casa cantando pneu, dando aquela freada escandalosa

2. Bata a porta do carro violentamente

3. Suba a escada pisando forte

4. Tire a roupa e os sapatos e jogue tudo contra a porta do armário

5. Pule na cama e fale: “Amor, hoje eu quero sexo!”

Resultado: Ela vai fingir que está dormindo, é tiro e queda!

Último Puxando o Saco 2024

O “Puxando o Saco” manda um abraço aos aniversariantes desse restinho de ano André Becker (Caxãozinho), Juliano Zuchi, Climilson Pedrini (Pôpo), Edegar Gums (Êti), Sérgio Vinícius Rigon (Garrafa), Evandro Ristow, Luciano Laus, Dr Denis Tomio, Claudio Muller, Adriano Fischer, Rafael Imhof (Pikeno), Jeferson Silveira, Rafael Vieira, Rafael Baumgartner, Luiz Davi Maurici (Alemão do Cachorrão), Edson Lyra, Rafael Lauritzen, Felinho Valle, Cristiano Pires e também pro pessoal do começo de janeiro Milton Rodrigues Jr (Juninho), Carin Elisa Kock Prates, Fábio Zendron, Vanderlei Fagundes e Marco Aurélio Kistner. Um “Puxando o Saco para os Patrocinadores” que acreditam no Papo de Bar, muito obrigado a vocês pelo apoio em todo esse ano! E um “Puxando o Saco Vínculo Empregatício” para toda a equipe que

faz o MDD, em especial ao Ed Carlos que é quem dá vida às nossas ideias desenhando o nosso querido Kríga todas as sextas. Feliz Natal a todos, estendido a nossa meia dúzia de cinco leitores e que 2025 seja repleto de muita saúde e de muitas felicidades, afinal de contas, todos nós merecemos!

Sabedoria Butecular

“O celular ao mesmo tempo que nos aproxima de quem está longe, nos afasta de quem está perto”

by Sushido Mo To Rolla