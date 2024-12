“Descer pra BC”: dupla do hit do verão se apresenta em Brusque na próxima semana

A dupla que virou febre após compor o hit do verão em Santa Catarina, “Descer pra BC”, Brenno e Matheus se apresentam em Brusque na próxima segunda-feira, 23. A dupla participa do TriBaile, que acontece no pavilhão da Fenarreco, e que conta com outras quatro atrações.

A festa promete mais de 8 horas de show. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos nos pontos de venda e também no Ingresso Nacional. No site, os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 40, mais taxa.

A reserva de mesas pode ser feita através do número de WhatsApp (47) 9 9672-0961 ou (47) 9 9908-8359.

Confira a distribuição dos espaços:

“Descer pra BC”

A música que viralizou e se tornou um hit acumula mais de 29 de milhões de plays no Spotify. Brenno e Matheus já somam mais de 7 milhões de ouvintes mensais na plataforma.

Confira o hit:



