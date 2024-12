Pai que estava foragido por torturar e matar filha de dois meses em São Paulo é preso em Itapema

A Polícia Civil de Itapema prendeu um homem de 24 anos acusado pelos crimes de tortura por ter matado a filha de dois meses. O suspeito estava foragido em um sobrado em Itapema e foi localizado por agentes do Setor de Investigação Criminal (SIC) da Polícia Civil. A prisão ocorreu na segunda-feira, 16, mas só foi divulgada pela polícia nesta quinta-feira, 19.

As buscas começaram após os policiais receberem informações sobre o mandado de prisão originário do Fórum da Comarca de Itatiba, em São Paulo.

Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu há cinco anos e teve repercussão nacional. Do crime, a bebê chegou ao hospital em Itatiba com hematomas de mordidas, apertões e marcas de quedas. O pai, de 18 anos na época, havia confessado o crime aos policiais, já a mãe, que tinha 17 na época do fato, foi ouvida e liberada.

Ao ser interrogado pela Polícia Militar, o pai, Matheus Justo de Souza, apresentou diversas versões controversas, mas depois confessou o crime.

Após o pedido da Justiça paulista nesta semana, os policiais civis de Itapema iniciaram um levantamento em busca do indivíduo, conseguindo assim identificar a residência do homem em Meia Praia.

Assim, a equipe de investigação procedeu com o monitoramento do imóvel até que em determinado momento o suspeito saiu da residência e foi possível identificá-lo pela equipe que seguiu com a abordagem, confirmando sua identidade e informando o cumprimento do mandado de prisão.

O foragido foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Itapema para os procedimentos cabíveis, em seguida ao Presídio de Itapema, onde aguarda os procedimentos da Justiça Paulista.

