Confira dicas da Celesc para economizar energia durante o verão em Brusque

Com as altas temperaturas que já começam a afetar Santa Catarina e a previsão de um dos verões mais quentes da história, a Celesc alerta sobre a importância de adotar medidas para o consumo consciente de energia elétrica em Brusque.

O verão de 2025, que começa oficialmente no dia 21 de dezembro, promete intensificar o uso de aparelhos como ar-condicionado, ventiladores e chuveiros elétricos. A companhia estima que o consumo de energia no estado possa crescer em cerca de 15% nos meses da estação, quando comparado com os demais meses do ano.

Uso moderado dos equipamentos

Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), caso equipamentos como ar-condicionado, geladeira, ventilador e outros eletrodomésticos sejam usados sem moderação durante a estação mais quente do ano, pode haver um acréscimo nas faturas de energia dos consumidores.

Para economizar na conta de luz, a gerente da Divisão de Eficiência Energética da Celesc, Manuela Luz Cardos, dá algumas orientações importantes. Ela alerta que o ar-condicionado se torna o maior vilão caso não seja usado com moderação.

“Utilizar o ar-condicionado na temperatura adequada (23ºC) e optar por um modelo econômico, além de manter a borracha de vedação da geladeira em bom estado, são algumas das medidas que podem fazer a diferença. Sobre o ar-condicionado, outra dica de ouro: se for sair por períodos prolongados, desligue o aparelho”, recomenda.

A companhia também lembra que, além da economia financeira, as atitudes conscientes contribuem para um futuro mais sustentável, minimizando os impactos do aumento das temperaturas globais.

Confira as principais dicas de economia de energia:

Ar-condicionado – Além de regular a temperatura adequada para 23ºC, confortável e que garante o bom funcionamento do motor, dê preferência para modelos Split e Inverter com selo Procel. Eles são mais eficientes e gastam menos energia. Na hora de instalar, escolha a parede do ambiente que tem mais sombra. Isso fará o aparelho “trabalhar” menos para manter o ambiente em temperatura agradável. Outro alerta importante: ar-condicionado ligado e janela aberta não combinam.

Geladeira – Para reduzir o consumo do aparelho, ajuste o termostato de acordo com a época do ano, mantenha a borracha de vedação em bom estado, não deixe a porta aberta por muito tempo, não guarde alimentos quentes e nem seque roupas na parte de trás. Outra dica é colocar a geladeira distante dos equipamentos que são fontes de calor, como o fogão e o forno elétrico.

Ventilador – Ventiladores podem ser bons aliados para aplacar o calor, gastando menos que o ar-condicionado. No chão, no teto ou na parede, eles são uma opção mais em conta para refrescar os ambientes. Observe a quantidade de vento que o modelo é capaz de produzir. Na etiqueta, é informada a vazão do ventilador e o índice de energia consumida. Se dois modelos consomem a mesma quantidade de energia, opte por aquele que gera mais vento, pois será capaz de ventilar melhor.

Modo stand by – O modo “stand by” – ou modo de espera – também consome energia do aparelho eletrônico. Desligá-los enquanto não estão sendo usados faz a diferença no valor da fatura no fim do mês. Uma dica é programar os aparelhos para desligarem a cada duas horas.

Ranking de consumo – Uma dica para economizar é saber o consumo de energia de cada aparelho. Por exemplo, uma air fryer de 1500 W ligada por 30 minutos equivale ao consumo de 25 lâmpadas LED de 6W ligadas por 5 horas.

Chuveiro elétrico – Hábitos como o uso demorado do chuveiro elétrico lideram o consumo de energia na maioria das residências e podem representar um acréscimo de 25% a 35% no valor total da conta de luz. Utilize o aparelho no modo verão e evite banhos demorados, pois, além de economizar energia, economiza-se água. Além disso, feche a torneira do chuveiro quando não estiver usando ou enquanto estiver se ensaboando. Se possível, opte pelo sistema solar de aquecimento de água para o banho quente.

