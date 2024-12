Verão em SC: confira os golpes mais comuns e como evitá-los

Com o início da estação verão, lançada na última segunda-feira, 16, Santa Catarina espera a chegada de 3,1 milhões de turistas de diversos estados e países. No entanto, há quem aproveite a ocasião para aplicar golpes. Para alertar as pessoas, o Procon SC listou algumas das principais fraudes utilizadas e dicas de como evitá-las. Confira:

Golpe do transporte clandestino

Evite embarcar em corridas “clandestinas”, negociadas fora do aplicativo. Os aplicativos podem ser mais caros nesta época do ano devido à alta demanda, mas são uma maneira de garantir a segurança. Além disso, há diversos aplicativos, então compare os preços e busque a melhor alternativa segura.

1 – Confira a avaliação, o histórico do motorista no aplicativo e se a foto coincide;

2 – Confira se a placa do carro é a mesma exibida no aplicativo;

3 – Confira se o motorista encerra a viagem no aplicativo após o desembarque;

4 – Cuidado ao pagar a corrida: evite pagar em dinheiro se você já selecionou outro meio de pagamento;

5 – Cuidado com desvios da rota indicada pelo GPS;

6 – Utilize os serviços oficiais de transporte (aplicativos e público): evite abordagens diretas em rodoviárias e aeroportos.

7 – Se houver cobrança de pedágio, o valor já está incluído na corrida calculada pelo aplicativo.

8 – Se possível, compartilhe os dados do motorista com alguém.

Golpe do aluguel de verão

A grande quantidade de ofertas para aluguel de casas no verão também tem sido explorada por criminosos. Eles podem criar ou até mesmo clonar um anúncio virtual e pedir uma quantia adiantada para reserva de um imóvel que sequer existe.

1 – Desconfie de ofertas muito abaixo do preço de mercado: compare o valor do aluguel com outros imóveis semelhantes na mesma região. Preços muito baixos podem ser tentativas de golpe;

2 – Nunca pague 100% do valor adiantado para reservar o imóvel;

3 – Se possível, tente visitar o imóvel pessoalmente;

4 – Pesquise o anunciante: verifique se a pessoa realmente existe. Uma chamada de vídeo dentro do imóvel, por exemplo, pode ser uma ótima solução. No caso de imobiliária, verifique site, CNPJ, referências e o registro do consultor no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI);

5 – Exija um contrato de aluguel formal e assinado;

6 – Peça documentos (IPTU) e pesquise o imóvel com o Google Maps;

7 – Desconfie de pressão para fechar o negócio;

8 – Evite enviar dados pessoais antes de confirmar a autenticidade do anunciante;

9 – Desconfie de fotos genéricas do imóvel.

Golpe do Pix

Um dos golpes mais comuns e utilizados durante todo o ano, o golpe do Pix envolve clonagens de conta de WhatsApp com pedido de empréstimos, falsos recibos, contato por telefone se passando por funcionário de banco e até suposta regularização de cadastro.

1 – Confira o número e o nome de quem vai receber o Pix (no caso de um boleto, confira os valores e o destinatário);

2 – Nunca forneça seus dados pessoais e senhas;

3 – Não clique em links recebidos por SMS ou WhatsApp;

4 – Estabeleça um limite de transferência para o Pix;

5 – Cuidado com comprovante de Pix falso e pedido para “devolver” valor enviado por engano.

Golpe do cartão por aproximação

1 – Nunca pague com cartão por aproximação sem conferir o valor;

2 – Estabeleça um limite às transações por aproximação;

3 – Cuidado em aglomerações, golpistas podem usar máquinas de cartão para cobranças por aproximação sem serem notados;

Veja dicas gerais do Procon para evitar fraudes

1 – Não clique em links desconhecidos;

2 – Ative configuração em duas etapas para acessar redes sociais, e-mails e aplicativos;

3 – Atualize com frequência e use sempre senhas fortes, evite sequências numéricas e datas comemorativa;

4 – Em pedidos de ajuda financeira, busque fazer uma chamada de vídeo para comprovar a veracidade do pedido;

5 – Evite salvar informações sigilosas no bloco de notas do celular;

6 – Verifique todos os dados antes de realizar uma transferência. Ao receber uma transação, cheque o saldo de sua conta e não confie totalmente em algum comprovante enviado (que pode ser falso);

7 – Nunca forneça senhas, tokens, códigos de ativação, pois nenhuma instituição financeira pede esses dados (atualizações cadastrais nunca solicitam senha);

8 – Mantenha o antivírus do seu computador sempre atualizado;

9 – Pesquise sobre a empresa ou o destinatário de uma transação comercial;

10 – Observe padrões suspeitos, mensagens com erros de português, links suspeitos, promoções muito fora do padrão e urgências para fechar contratos.

O que fazer ao cair em um golpe?

1 – Seja ágil, entre em contato com o banco, explique o que aconteceu e se é possível pedir o estorno do valor perdido;

2 – Documente, tire prints, anote números de protocolos, chaves Pix, tudo o que puder servir de prova e pista para investigação;

3 – Faça um Boletim de Ocorrência;

4 – Acione o Procon SC caso tenha sido lesado por uma empresa (relação entre Pessoa Jurídica com Pessoa Física).

Como acionar o Procon SC

Telefone 151 – ligação gratuita apenas para tirar dúvidas dos consumidores.

Zap Denúncia – (48) 3665 9057: para realizar uma denúncia através do WhatsApp do Procon SC.

Site do Procon SC: é possível fazer reclamações – entenda a diferença entre uma reclamação e uma denúncia.

