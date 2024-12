Brusque anuncia meia ex-Palmeiras, Santos e Avaí como primeiro reforço para 2025

De olho na temporada de 2025, o Brusque anunciou nesta quinta-feira, 19, a contratação do experiente meia Robinho, de 37 anos. O camisa 10 vestirá o manto quadricolor até o fim da Série C do próximo ano. Ele é o primeiro reforço anunciado pelo clube para 2025.

Robinho, que defendeu o Paysandu nas duas últimas temporadas, possui um currículo vitorioso, com passagens por clubes como Santos, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Coritiba e Avaí, entre outros.

Carreira vencedora

O meia esteve no elenco campeão da Libertadores com o Santos em 2011 (apesar de não ter entrado em campo) e venceu a Copa do Brasil três vezes – com o Palmeiras em 2015, e com o Cruzeiro em 2017 e 2018.

Robinho também tem dois títulos catarinenses no currículo, conquistados em 2010 e 2012, com o Avaí, um Paulista, em 2011, pelo Santos, dois paranaenses com o Coritiba, em 2013 e 2022, dois mineiros com o Cruzeiro, em 2018 e 2019, e um Gaúcho com o Grêmio, em 2020.

Em 2024, ele fez 29 jogos e participou das campanhas dos títulos Paraense e da Copa Verde pelo Paysandu, que jogou também a Série B 2024. O atleta se apresentará junto ao elenco no dia 26 de dezembro, data marcada para o início da pré-temporada.

