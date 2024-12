As condições do tempo, previstas para Brusque no fim de semana, trazem boas notícias aos moradores que planejam atividades ao ar livre.

Embora esta sexta-feira, 20, tenha começado sob muitas nuvens, espera-se uma melhora gradual ao longo do dia, culminando em um sábado e domingo com a presença do sol, mas com o risco de chuvas de verão, sobretudo a partir da tarde.

O meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim meteorológico detalhado, que pode ser conferido, na íntegra, logo após a foto.

O tempo na sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Apesar desta a sexta-feira ter começado com muitas nuvens, a previsão aponta um quadro estável para Brusque e região ao longo do dia.

O sol deve marcar presença, trazendo um padrão climático de tempo firme.

No entanto, a ressalva fica para as pancadas de chuva isoladas, que podem ocorrer a partir da tarde, provocadas pelo aquecimento.

O calor será destaque, com temperaturas máximas podendo ultrapassar os 32°C e até mesmo alcançar os 33°C, trazendo sensação típica de verão.

O tempo no fim de semana

Para o fim de semana, as projeções seguem otimistas para aos residentes de Brusque e região, especialmente aqueles que planejam atividades ao ar livre.

Tanto sábado quanto domingo devem ser marcados pela presença do sol, no entanto, intercalada por variação de nuvens.

O risco de chuva estará presente, principalmente no período da tarde, na forma de eventos isolados, típicos de verão.

Quanto aos termômetros, os picos devem permanecer abaixo dos 30°C, indicando um calor apenas moderado e sem extremos.

Monitoramento

Essas são as informações mais recentes, com base nas atualizações dos modelos meteorológicos.

Ressaltamos que a previsão do tempo está sujeita a alterações, conforme novos dados forem incorporados aos modelos; seguiremos monitorando.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustrado em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta sexta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

