Um motociclista de 24 anos teve fratura na perna direita e outros ferimentos após uma colisão com um Chevrolet Corsa verde, com placas de Içara, durante a madrugada deste domingo, 22, na avenida Primeiro de Maio, em Brusque.

O homem, que conduzia uma Honda CG preta com placas Mercosul, foi encontrado pelos bombeiros deitado, consciente, sem capacete, com fratura aberta no fêmur direito e suspeita de fratura no braço direito. Foi realizado o atendimento pré-hospitalar, com imobilização da perna ferida. Ele foi levado ao Hospital Azambuja.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do Corsa não estava no local no momento da chegada da equipe que atendeu o motociclista.

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: