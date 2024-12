Abordagem policial resulta em prisões por drogas, tornozeleira adulterada e falsa identidade em Balneário Camboriú

Na noite de quarta-feira, 25, a Polícia Militar prendeu duas pessoas em flagrante durante uma abordagem na rua 904, esquina com a 4ª Avenida, em Balneário Camboriú. O caso envolveu um condutor sem habilitação, preso por dirigir sob efeito de drogas, e uma passageira com tornozeleira eletrônica adulterada, também detida por falsa identidade.

Segundo a PM, os policiais decidiram abordar um Volkswagen Nivus após sentirem um forte odor de maconha vindo do veículo e perceberem que os ocupantes fumavam a substância. O motorista, de 29 anos, tentou trocar de lugar com outra passageira ao notar a aproximação da viatura, já que não possuía carteira de habilitação.

Dentro do carro, os agentes encontraram um cigarro de maconha e dois cigarros eletrônicos com THC. O condutor apresentava sinais claros de consumo de drogas, como olhos vermelhos, sonolência e fala arrastada. Ele foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de entorpecentes.

Tornozeleira adulterada

Durante a abordagem, uma mulher de 34 anos forneceu um nome falso aos policiais. No entanto, sua identidade verdadeira foi descoberta após a localização de um documento com foto. Além disso, a mulher usava uma tornozeleira eletrônica coberta por papel alumínio, em uma tentativa de impedir o funcionamento do equipamento.

Ambos foram levados à delegacia, onde o motorista foi autuado por dirigir sob efeito de drogas, e a mulher, por falsa identidade e adulteração de monitoramento eletrônico.

