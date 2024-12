Mulher cai de ponte de ferro ao tentar tirar foto e é resgatada em Araquari, no Norte de SC

Na tarde de quarta-feira, 25, uma mulher de 27 anos foi resgatada após cair de uma ponte de ferro no rio Parati, em Araquari. O acidente ocorreu enquanto ela tentava tirar uma foto com seu companheiro.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 13h20 e encontrou dificuldade para acessar o local, nos fundos do Colégio Agrícola. Sem um endereço preciso, as equipes identificaram a ponte pelo “Google Maps” e percorreram cerca de 3 km a pé pelos trilhos do trem, carregando o equipamento necessário.

A vítima havia caído de uma altura de aproximadamente 5 metros, mas conseguiu se segurar em um pilar da ponte com a ajuda de uma corda improvisada feita pelo companheiro, que utilizou os cadarços de seus tênis para prendê-la.

Resgate na ponte de ferro

No local, os bombeiros lançaram uma boia para a mulher, e um militar, identificado como sargento Voltolini, entrou na água para rebocá-la até a margem.

Após o resgate, a vítima foi atendida no local. Ela estava consciente e orientada, mas apresentava escoriações no braço esquerdo e na perna direita devido ao contato com a estrutura da ponte. Também relatou ter ingerido um pouco de água do rio, mas seus sinais vitais estavam estáveis.

Após os primeiros socorros, a mulher foi transportada ao Pronto-Atendimento de Araquari para avaliação médica, especialmente devido ao contato com a ferragem contaminada da ponte e a água do rio.

