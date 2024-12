Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Edílio Eduardo Fagundes, 76

20/12: faleceu no Hospital Imaculada Conceição. Residia no Trinta Reis, em Nova Trento. O sepultamento foi realizado no sábado, 21, no Cemitério Municipal de Nova Trento. Deixa familiares e amigos enlutados.

Leni de Souza, 76

20/12: faleceu na residência, no bairro Cedrinho, em Brusque. O velório aconteceu na Capela Paquetá. O sepultamento foi realizado no Cemitério Águas Claras no sábado, 21. Solteira, deixa familiares e amigos enlutados.

Maria Rosa Horn, 75

21/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Cedro Alto, em Brusque. O velório aconteceu na Capela Mortuária Parque da Saudade. O sepultamento foi realizado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa seis filhos, vários netos, vários bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Siedmundo Kohler, 80

23/12: faleceu em sua residência. Residia no bairro Zantão, em Brusque. O velório aconteceu na Capela Mortuária Parque da Saudade. O sepultamento ocorreu na terça-feira, 24, no Crematório Catarinense. Deixa seis filhos, seis netos, um bisneto, demais familiares e amigos enlutados.

Ercílio Valdemar Bianchesi, 75

23/12: faleceu no Hospital Azambuja. Morava no bairro Santa Rita, em Brusque. Velado e Sepultado no Parque da Saudade. Deixa esposa, uma filha, um neto, familiares e amigos enlutados.

Uldi Ângelo Assini, 86

23/12: faleceu em sua residência, no Centro de Brusque. Velado na Capela do Centro e sepultado no Parque da Saudade. Viúvo, deixa cinco filhos, 11 netos, cinco bisnetos, familiares e amigos enlutados.

Leonora Suavi, 73

24/12: faleceu em sua residência, no bairro São Pedro, em Guabiruba. Velada na Capela São Pedro e sepultada no Cemitério São Pedro. Casada, deixa cinco filhos, quatro netos, uma bisneta, familiares e amigos enlutados.

Wendell Carminatti, 50

24/12: faleceu no Hospital Azambuja. Morava no bairro Steffen, em Brusque. Velado na Capela Santa Terezinha. Sepultado no Crematório Atenas, em Itajaí. Deixa uma filha, familiares e amigos enlutados.

Hilário Zorrer, 80

24/12: faleceu no Hospital Imigrantes. Residia no bairro Steffen, em Brusque. Velado na Capela Mortuária Parque da Saudade, sepultado no Parque da Saudade nesta quarta-feira, 25. Deixa seis filhos, 16 netos, 9 bisnetos e 1 tataraneto, demais familiares e amigos enlutados.

Luccas Gabriel da Silva, 1 dia

24/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim, em Brusque. Velado e sepultado no Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos enlutados.

Osvaldina Vargas Batista, 74

24/12: faleceu em sua residência, no bairro Rio Branco. Foi velada na Capela Mortuária Guarani e sepultada no Cemitério Guarani. Deixa sete filhos, 12 netos, uma bisneta, demais familiares e amigos enlutados.

