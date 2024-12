Operação Natal: PRF registra 16 mortes em seis dias nas rodovias federais de SC

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 16 mortes nas BRs catarinenses ao longo da Operação Natal, realizadas à 0h de sexta-feira, 20, às 23h59 desta quarta-feira, 25. Neste intervalo de seis dias, 157 acidentes foram registrados nas rodovias federais em Santa Catarina.

Ao longo da Operação Natal, as equipes de plantão realizaram abordagens em 4,6 mil veículos, flagraram excesso de velocidade em mais de 1 mil ocasiões e verificaram mais 2,7 mil infrações identificadas pelos PRFs.

– Acidentes: 157

– Feridos: 179

– Mortes: 16

– Veículos abordados: 4.667

– Infrações de trânsito: 2.710

– Excesso de velocidade: 1.029

A PRF não compara diretamente os dados da Operação Natal deste ano com os números de anos recentes devido às diferenças no formato e duração dos feriados prolongados. Em 2023, o Natal caiu em uma segunda-feira, resultando em uma operação dois dias mais curta, com menos pessoas na estrada. A última vez que 25 de dezembro caiu em uma quarta-feira foi em 2019.

Batidas de frente

Em nota, a PRF expressou preocupação com a incidência de colisões frontais entre veículos envolvidos em acidentes com mortes. A BR-282 e a BR-470 se destacaram neste aspecto, que consiste em decisões equivocadas de condutores ao ultrapassarem em local proibido ou sem a devida atenção. Colisões frontais resultaram nas mortes de 11 pessoas nos seis dias da Operação Natal.

Motocicletas envolvidas

Ocorrências envolvendo motocicletas também se repetiram nas rodovias federais. Um atropelamento provocado por moto causou a morte do condutor de 44 anos na BR-282, em Alfredo Wagner, no dia 20. A saída de pista de uma motocicleta na BR-470, em Rio do Sul, matou um homem de 41 anos no dia 25. E a queda de uma motociclista, de 38 anos, também resultou em ocorrência com óbito em Itajaí (BR-101), no dia 25.

Outras duas vítimas fatais foram resultado de tombamento de caminhão na BR-282, em Rancho Queimado, no dia 24, quando o motorista de 60 anos não resistiu aos ferimentos; e do atropelamento de uma pedestre de 29 anos, no dia 25, na BR-116, em Ponte Alta.

Chuvas no Natal

A chuva de variadas intensidades que atingiu quase todas as regiões de Santa Catarina no dia 25 de dezembro coincidiu com o retorno de milhares de pessoas para suas casas após o feriado e contribuiu para a ocorrência de acidentes. A combinação de asfalto molhado, visibilidade reduzida e imprudências no trânsito fez seis mortes em um único dia.

Policiamento no trecho Norte

Por causa da expectativa de trânsito lento no trecho Norte da BR-101, a PRF conta com 40 agentes motociclistas, sendo 16 convocados de outros estados, que utilizam as motocicletas como viaturas para maior agilidade nos trechos congestionados. A operação de motopoliciamento prioriza áreas como Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí, Barra Velha e Joinville.

Responsabilidade ao volante

Para garantir uma viagem tranquila, os motoristas devem cooperar com o trânsito seguro. Antes de pegar a estrada, é fundamental revisar o veículo, conferindo itens como pneus, farois, limpadores de para-brisa e equipamentos obrigatórios, como triângulo e estepe. Também é fundamental planejar o trajeto com antecedência, incluindo paradas para descanso, pois dirigir com sono é tão arriscado quanto conduzir alcoolizado.

É fundamental respeitar a sinalização e os limites de velocidade, não ultrapassar em locais proibidos, e nunca beber antes de pegar o volante. Nos trechos congestionados, sinalize com a seta a mudança de faixa e observe o trânsito de motos pelos corredores.

A PRF reforça que, em acidentes sem vítimas e com danos leves, os veículos devem ser retirados imediatamente da pista e posicionados no acostamento ou em área segura. Esta não é uma opção dos motoristas envolvidos, mas uma imposição do Código de Trânsito Brasileiro. O registro da ocorrência deve ser expedido de forma eletrônica no site oficial da corporação. E em situações de emergência, o telefone da PRF é 191.

Fiscalização

A PRF comunica seus focos de fiscalização em ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, uso de celular ao volante e consumo de álcool. Outro ponto de atenção é o uso de equipamentos de segurança, como capacetes, cintos de segurança e cadeirinhas para crianças, que serão rigorosamente fiscalizados. Os principais corredores que estarão no foco das equipes de policiamento são as BR-101, BR-280, BR-282 e BR-470.

Movimento no Ano Novo

Com o fim do período de Natal, os esforços da PRF se voltam para a Operação Ano Novo, que começa à zero hora de sexta (27) e se estende até 23h59 de 1º de janeiro. A expectativa de aumento expressivo no fluxo de veículos e os comportamentos de risco típicos desta época — como o consumo de álcool e longas jornadas ao volante — exigem atenção redobrada dos policiais.

A PRF estima um aumento de 35 a 40% no fluxo total de veículos nas rodovias federais de Santa Catarina durante o período de Ano Novo. Na BR-101, no entanto, o movimento deve ser ainda mais intenso, podendo superar 50% em dias normais e atingir picos superiores a 100% em trechos e horários específicos, com até 200 mil veículos utilizando a rodovia em um único dia. São muito prováveis os congestionamentos entre Araquari e Joinville, e de Barra Velha a Itapema. Na Grande Florianópolis, o Contorno Viário deve reduzir as tradicionais filas entre Biguaçu e Palhoça, marcando o primeiro Ano Novo com essa nova opção de trajeto.

