Nesta manhã de Natal, Brusque amanheceu sob um céu repleto de nuvens. Mesmo assim, o sobrevoo de um drone revelou uma paisagem encantadora que poucos conhecem.

*Confira a linda galeria de fotos no fim desta edição

Localizada a cerca de 20 km do Centro da cidade, em meio à paisagem exuberante do Morro do Silva, uma igrejinha escondida na mata veio se destacar em toda a sua simplicidade e beleza.

Vista do alto, a singela capelinha, então, parece emergir como um refúgio protegido pelo tempo e pela natureza.

Cercada por uma vegetação densa e conectada ao mundo exterior por uma estrada de terra sinuosa, ela evoca cenários de antigas novelas interioranas, despertando um sentimento de nostalgia e serenidade.

História viva de Brusque

Erguida com dedicação por famílias locais no ano de 1961, a igrejinha carrega décadas de histórias e memórias, sendo um símbolo da devoção e da união da comunidade.

Durante anos, foi palco de celebrações religiosas e encontros, que fortaleciam os laços entre os residentes do entorno, tornando-se muito mais do que uma simples construção.

Cenários interioranos de Brusque

As imagens capturadas nesta manhã de quarta-feira, 25, revelam um pedaço de Brusque que conserva suas raízes em meio à modernidade.

O contraste entre o céu nublado e o verde vibrante da paisagem ressalta a singularidade deste cenário que combina fé, história e natureza em perfeita harmonia.

Esta galeria, pois, é um convite para desacelerar e admirar a riqueza dos detalhes escondidos no belo interior brusquense.

Cada fotografia não apenas apresenta a capelinha em sua essência, mas também destaca o poder da simplicidade e da conexão com a natureza.

Brusque, com seus tesouros escondidos, nos lembra que a verdadeira beleza, muitas vezes, está mais perto do que imaginamos.

*Confira a galeria de fotos mais adiante

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem o orgulho e a satisfação de apresentar os parceiros comerciais que acreditam e investem na valorização da informação de qualidade.

Clique nos banners abaixo e então conheça quem apoia e contribui para a sequência deste trabalho.

Oferecimento:

Leia também:

1. Da missa ao bom velhinho: Brusque então vive celebração natalina memorável no Taquaruçu

2. Brusque vista do alto: drone então sobrevoa a Igreja do Taquaruçu antes da última missa do ano

Igrejinha de Brusque vista do alto

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentamos uma galeria de fotografias que capturam a essência e a beleza desta igrejinha, escondida no coração da mata de Brusque.

Confira as imagens a seguir, cuidadosamente preparadas com dedicação e carinho, especialmente para você, nosso querido leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK