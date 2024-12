GALERIA – Como foi a celebração do Natal na Paróquia São Luís Gonzaga

Na noite de 24 de dezembro a Paróquia São Luís Gonzaga celebrou o Natal com a missa presidida pelo pároco padre, Diomar Romaniv, na igreja Matriz. A celebração contou com vários momentos especiais como o acender da vela do Jubileu da Esperança, que marca a abertura do Ano Santo, e a acolhida do menino Jesus, com oferta de flores. E ao fim da celebração, as crianças foram até o presépio e em um só coro toda a igreja cantou “Noite feliz”.

Celebração do Natal

“O santo Natal é reviver o mistério do nascimento de Jesus. Um Deus que está entre nós, que faz a mesma experiência de ser humano e nessa presença nos dá a salvação, o amor, a paz e a alegria. Nossa tarefa como cristãos, nesta noite, é acolher o menino que nasce entre nós e deixar com que Ele cresça em nossa vida para que as graças que oferece possam tocar e transformar a nossa existência”, falou o pároco, padre Diomar Romaniv.

Ele ainda nos lembra que junto com o Natal, a Igreja de todo o mundo celebra o início do Ano Santo, que tem como lema “Peregrinos de esperança”. “Na história da Salvação Deus nos falou de muitos modos, sempre anunciando e reavivando a esperança. E em Jesus ela se realiza trazendo paz, alegria e salvação, com a santidade e o caminho até o céu. E depois de ver e adorar o menino Deus, nós somos convidados também a sair pelo mundo como mensageiros e testemunhas da esperança. Esse é o nosso compromisso depois de celebrarmos o santo Natal e assim vivermos esse Ano Santo que a Igreja nos oferece”, completou.

1 de 7

A luz da esperança

Durante a homilia, padre Diomar lembrou que a liturgia da missa mostra que o povo andava nas trevas até brilhar a luz da esperança da salvação que é o menino Jesus.

“O simbolismo da celebração de hoje nos mostra o mundo sem luz, marcado pela escuridão que faz perder o caminho da vida. E para quem vive nas trevas um flash de luz é um sinal de esperança. O mundo vive mais ou menos essa realidade de escuridão e hoje nós vemos essa luz brilhando em meio a escuridão, para nos dizer que é por aqui a direção que nos dá segurança e serenidade. E esse anúncio é dito na Palavra de Deus, através do anjo, ‘eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu para vós o salvador”, ressaltou o pároco.

Padre Diomar destaca que a celebração do Natal é a manifestação da graça de Deus, que nos traz a salvação. “E tudo isso representado em uma criança que nasce entre nós, que é Jesus, a luz do mundo, o príncipe da paz, a alegria verdadeira porque traz vida em abundância. Ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para viver no mundo com equilíbrio, justiça e paz”, finalizou.