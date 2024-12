Corpo de Bombeiros divulga detalhes do incêndio que destruiu supermercado em Itapema

O Corpo de Bombeiros apresentou mais detalhes do incêndio que destruiu o Supermercado de Itapema, na manhã desta quarta-feira, 25. De acordo com o relatório da equipe, foram utilizados 220 litros de água para combater as chamas.

O Supermercado Girassol fica localizado na rua 276, no bairro Meia Praia. Segundo os bombeiros, devido à gravidade da ocorrência foi necessário solicitar apoio das guarnições das cidades vizinhas para auxiliarem na ocorrência. Além dos bombeiros de Itapema, também atuaram na ocorrência os bombeiros de Porto Belo, Balneário Camboriú e Itajaí, totalizando 23 militares.

Quando os bombeiros chegaram no local e constataram o incêndio, eles iniciaram o combate interno da edificação. Após a extinção das chamas, com aproximadamente 220 mil litros de água, os bombeiros iniciaram a remoção dos entulhos com ajuda de uma retroescavadeira da prefeitura e também iniciaram o rescaldo.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. Ninguém ficou ferido.

Supermercado de Itapema se manifesta

Após o incêndio que atingiu o Supermercado Girassol, em Itapema, na manhã desta quarta-feira, 25, a empresa publicou um comunicado nas redes sociais. De acordo com a nota, o estabelecimento estava fechado no momento do incêndio.

“Apesar dos danos materiais, temos gratidão e alívio que ninguém se feriu”, afirma a nota.

O estabelecimento afirma que trabalha com as autoridades competentes para investigar as causas do incêndio. Acrescenta ainda, que espera reconstruir a loja em breve para retornar os atendimentos.

Por fim, o supermercado Girassol agradece as mensagens de carinho e apoio, assim como o trabalho do Corpo de Bombeiros e dos vizinhos que ajudaram na ocorrência.

