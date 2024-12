Homem é esfaqueado no dia do Natal em Brusque

Um homem, de 32 anos, foi esfaqueado nesta quarta-feira, 25, dia do Natal, em Brusque. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 6h, o caso ocorreu no bairro Steffen.

Segundo o relatório, os policiais conversaram com a esposa da vítima. A mulher relatou que o autor do crime teria fugido do local. Os policiais se deslocaram até o hospital, onde a vítima recebia atendimentos médicos, para tentar apurar mais detalhes do caso.

De acordo com o relato da vítima, o autor teria lhe atingido por quatro vezes com uma faca. O homem ficou no hospital recebendo atendimento médico e a PM realizou os procedimentos cabíveis.

A identidade do autor da tentativa de homicídio e o estado de saúde da vítima não foram divulgados no relatório da PM.

