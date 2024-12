Os moradores de Brusque estão vivenciando um dezembro atípico, marcado pela influência do fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas do oceano Pacífico, junto à costa do Peru e Equador.

Este atual comportamento térmico tem proporcionado ao município o fim de ano menos quente em pelo menos 12 anos.

Enquanto a média climatológica do mês costuma oscilar entre 25°C e 26°C, os dados registrados até esta quinta-feira, 26, indicam um valor em torno de 23°C, ou seja, uma anomalia de 2°C a 3°C abaixo do esperado.

Isso é justificado pela ausência de episódios de calor extremo. Até o momento, não foram observados os típicos picos de temperatura acima dos 35°C, tão comuns em dezembro.

Pelo contrário, a cidade raramente viu os termômetros excederem os 30°C neste último mês do ano, uma observação que tem chamado a atenção e a curiosidade dos moradores

Diante dessa situação singular, muitos leitores têm buscado informações sobre o que esperar no restante do verão.

Para esclarecer essas questões, nossa coluna entrou em contato com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

O profissional gentilmente compartilhou um boletim técnico conosco, detalhando as condições climáticas previstas para os primeiros meses de 2025.

Confira a análise completa logo após a imagem.

La Niña em dezembro

Os impactos do fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas do oceano Pacífico, têm sido percebidos de forma marcante em Santa Catarina neste dezembro de 2024.

Um dos sinais mais evidentes está nas temperaturas registradas, que apontam um fim de ano menos quente do que o habitual em praticamente todo o estado.

Em Brusque, essa tendência também se manifesta, com uma anomalia térmica variando entre 2°C e 3°C abaixo da média esperada para o período.

Tudo indica que este dezembro encerrará como um dos mais amenos dos últimos anos, consequência direta das condições impostas pelo La Niña.

La Niña no decorrer do verão

Ao projetar o restante do verão, os modelos meteorológicos sinalizam, pois, que os primeiros meses de 2025 devem seguir um padrão semelhante.

Episódios de aquecimento mais acentuado serão registrados, mas a expectativa é de que tenham curta duração, sem configurar ondas de calor prolongadas.

Em contrapartida, noites e madrugadas mais frescas, além de dias com menor sensação de abafamento, tendem a manifestar, uma característica comum em períodos sob influência de La Niña.

É importante destacar que o atual verão ainda trará dias quentes, com episódios que podem alcançar ou até superar os 40°C.

No entanto, esses eventos não devem se prolongar e tendem a ser de curta duração, diferentemente do que normalmente ocorre nesta estação.

La Niña e as chuvas

No que diz respeito às chuvas, a tendência é de distribuição irregular, ou seja, Brusque e região podem enfrentar episódios climáticos potencialmente severos sob chuvas volumosas.

Contudo, períodos secos mais prolongados devem prevalecer ao longo da estação.

Considerações gerais

De forma geral, as projeções apontam para um verão com temperaturas ligeiramente abaixo da média climatológica, considerando que o fenômeno La Niña deve se estender até, pelo menos, o outono.

Estas informações refletem as atualizações mais recentes fornecidas pelos principais órgãos de meteorologia, e continuaremos monitorando e divulgando eventuais mudanças no cenário climático.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Além disso, os dados em destaque na cor azul indicam os volumes de chuva acumulados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, permitindo assim uma análise completa das condições meteorológicas observadas no período.

