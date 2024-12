Avanços em serviços e infraestrutura: Hospital Azambuja divulga balanço de 2024 e celebra conquistas

O Hospital Azambuja, em Brusque, apresentou um balanço das atividades realizadas em 2024, destacando avanços em serviços e infraestrutura. Entre as principais ações, está a habilitação como Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular pelo Ministério da Saúde, oficializada em março. A medida permitiu ao hospital realizar cirurgias cardiovasculares, procedimentos de hemodinâmica e intervenções em cardiologia com custeio federal.

Segundo o gestor hospitalar Gilberto Bastiani, a habilitação “ampliou o alcance dos serviços e fortaleceu a capacidade do hospital em atender pacientes que aguardam procedimentos cardíacos de alta complexidade, com qualidade e eficiência”.

Também na área cardiológica, foi inaugurado um Ambulatório Cardiológico, equipado para consultas e exames como eletrocardiograma, holter, MAPA e ecocardiograma. O hospital também iniciou o Pronto Atendimento Cardiológico no Espaço de Saúde Azambuja.

Outra iniciativa foi o credenciamento de cinco leitos para pacientes vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), com foco no tratamento emergencial e redução de mortalidade. Em ortopedia, o hospital realizou, pela primeira vez, uma cirurgia de escoliose pelo SUS, possível após o credenciamento para procedimentos de alta complexidade na área.

Em outubro, foi anunciada a aquisição do robô cirúrgico da Vinci®, previsto para 2025, que colocará o hospital entre os primeiros de Santa Catarina a realizar cirurgias robóticas.

Unacon

A inauguração da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) foi outro marco de 2024. A nova unidade, que aguarda habilitação do Ministério da Saúde para atendimentos via SUS, foi construída com apoio estadual e recursos próprios, com o objetivo de oferecer tratamento oncológico na região. O diretor administrativo, padre Nélio Roberto Schwanke, ressaltou que a “Unacon simboliza esperança para nossa comunidade, permitindo que os pacientes recebam cuidados especializados perto de suas casas”.

Torre de alta complexidade

Ainda em infraestrutura, o hospital avançou nas obras da nova torre de alta complexidade, que terá seis andares, incluindo um centro cirúrgico com 12 salas, 20 leitos de UTI adulto e 10 UTI Neonatal, um heliponto e novos leitos de enfermaria. O primeiro andar já foi concluído e destinado à Unacon. A previsão é de entrega total em 2025.

Reformas

Paralelamente, o hospital avançou com a reforma dos 45 quartos que abrigam os 130 leitos destinados a pacientes do SUS. O projeto foi viabilizado graças à mobilização do empresariado local, que arrecadou R$ 3,9 milhões em recursos. Os quartos já concluídos, foram totalmente renovados com novos pisos, banheiros adaptados para PCDs, camas elétricas e mobiliário moderno.

Na área de hemodinâmica, o hospital realizou procedimentos inéditos, como o tratamento de aneurisma de aorta paravisceral, destacando-se pelo pioneirismo em atendimentos especializados.

“Ano de inovações”

Com 122 anos de atuação, o Hospital Azambuja mantém parcerias com a Secretaria de Estado da Saúde para a realização de cirurgias eletivas e outros serviços de média e alta complexidade. “Este foi um ano de inovações significativas, reafirmando nosso compromisso com a excelência no cuidado e com o bem-estar da comunidade”, enfatiza Bastiani.

“As portas do nosso hospital estão sempre abertas para atender com respeito e dedicação. Trabalhamos todos os dias para garantir que cada paciente se sinta cuidado e valorizado. Todos os avanços, tecnologias, serviços e benfeitorias têm o propósito de melhorar o atendimento à população de Brusque e região, reafirmando nosso compromisso com a saúde e o bem-estar de todos”, complementa padre Nélio.

