Na varanda de uma casa situada no bairro Rio Branco, em Brusque, um morador de 29 anos mantém viva uma tradição do Natal que, ao longo dos anos, guardou as memórias mais ternas de sua infância.

Ruan Groh, com suas mãos habilidosas e um coração cheio de devoção, transforma pedaços de madeira, musgo e figuras simples em presépios que não apenas decoram, mas emocionam.

Sua história é um testemunho de como a paixão e a criatividade podem transcender gerações e tocar o coração de uma comunidade inteira.

Natal em família

A origem dessa habilidade remonta à infância de Ruan, quando ele observava com admiração seu pai, Alessio, montar presépios com uma dedicação que ia além do simples ato de decorar.

Ao lado de sua mãe, Adriana, que se encarregava dos enfeites do pinheiro, a família unia tradições em um cenário que se tornava o centro das celebrações natalinas.

A cada ano, Ruan absorvia mais detalhes, aprendendo a magia por trás dos elementos cuidadosamente posicionados, de cada luz que iluminava o nascimento do Menino Jesus.

Hoje, Ruan ainda mora na casa dos pais, onde essas memórias são preservadas em cada canto. Mas agora, ele não é apenas espectador; é o criador.

À noite, quando as luzes coloridas ganham vida, sua obra atrai olhares encantadores.

Muitos param para admirar a cena; alguns fotografam, levando consigo uma recordação que aquecerá seus corações por muito tempo.

Natal na comunidade

Não são apenas os visitantes ocasionais que se maravilham. Vizinhos e amigos do bairro começaram a requisitar o talento de Ruan para decorar suas próprias casas.

Teresinha Seubert, uma moradora do Rio Branco, fez questão de contar.

“Eu não resisti e pedi para ele montar um presépio em minha casa também. O trabalho dele é tão encantador que não podia faltar aqui, explicou.

Com uma generosidade que parece ser tão grande quanto seu dom, ele, pois, aceita os pedidos e dedica horas de trabalho a cada presépio.

Suas montagens carregam um toque pessoal, uma mensagem silenciosa de amor e esperança que parece irradiar de suas criações.

Sonhos de Natal

Ruan não esconde que tem sonhos maiores, sempre buscando formas de expandir sua arte e levar o verdadeiro espírito do Natal para mais pessoas.

“Meu maior desejo é criar presépios para igrejas. Seria um privilégio indescritível levar essa arte para lugares onde tantas pessoas poderiam se conectar com o verdadeiro significado do Natal”, revela com um brilho nos olhos.

Esse sonho, que parece tão distante, já encontrou uma fagulha na dedicação que ele demonstra em cada trabalho realizado.

Em 2024, Ruan começou a se aprofundar ainda mais nesse universo ao iniciar um curso on-line da Associação de Belenistas, da Espanha.

O objetivo é aprender as técnicas tradicionais utilizadas por lá e trazer para o Brasil, aprimorando suas criações e expandindo ainda mais seus horizontes artísticos.

Emoção e tradição

Mas o que torna a história de Ruan ainda mais comovente é o impacto emocional que ele causa em quem contempla as criações.

Suas obras não são meramente objetos de decoração; são retratos vivos de uma tradição que une famílias, reacende memórias e desperta sentimentos de paz e esperança.

Cada detalhe, desde a expressão das figuras até a iluminação que envolve o cenário, parece contar uma história de redenção e amor.

À medida que o Natal se aproxima, a casa de Ruan se torna um refúgio de beleza e espiritualidade em meio às ruas movimentadas de Brusque.

E é impossível não se emocionar ao imaginar o pequeno menino que, anos atrás, admirava seu pai e sua mãe em silêncio, agora transformando essa herança em um presente para toda a comunidade.

A história de Ruan Groh é um lembrete poderoso de que as maiores obras não são feitas de grandes feitos ou riquezas, mas de pequenos gestos repletos de amor e dedicação.

E, neste Natal, enquanto suas luzes brilham e seus presépios encantam, ele continua a inspirar todos ao seu redor.

Isso prova que a verdadeira magia do Natal está em compartilhar o que então há de melhor em nós mesmos.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

