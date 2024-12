Documentário sobre alargamento da praia de Balneário Camboriú é lançado; saiba como assistir

Foi lançado na quarta-feira, 18, o documentário “A Megaobra”, que mostra detalhes de como aconteceu o alargamento da Praia Central de Balneário Camboriú. Na época, a obra teve repercussão nacional. O documentário está disponível no YouTube e foi produzido pela jornalista Maria Eduarda Macedo. O link para assistir está no final da matéria.

O anseio de políticos e da sociedade em geral pela execução da obra, os impactos ambientais, a repercussão na imprensa e a projeção de Balneário Camboriú em nível nacional estão presentes no documentário. Além disso, a forma que a megaobra afeta a vida de quem depende da praia para sustento também é abordada.

“O documentário A Megaobra surgiu como uma vontade de relatar algo de Balneário Camboriú para meu trabalho de conclusão de curso. Durante algumas conversas sobre o que poderia ser relatado, lembrei do alargamento, que foi um marco para Balneário Camboriú, uma cidade tão nova que passou por uma mudança radical”, conta a jornalista Maria Eduarda Macedo.

O documentário de 50 minutos possui relatos inéditos de 21 pessoas envolvidas na obra de alargamento, diretamente e indiretamente, entre políticos, especialistas e pessoas da comunidade de Balneário Camboriú.

Além disso, acontecimentos durante a execução do alargamento que antes não haviam sido revelados também aparecem no documentário. “Muitos lados dessa história foram escutados, todas as versões e opiniões”, completa.

Trabalho independente

O trabalho é independente, sem financiamento público ou de empresas. O documentário foi apresentado por Maria Macedo inicialmente como trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade do Vale do Itajaí (Univali), no final de novembro.

O alargamento da Praia Central de Balneário Camboriú é uma obra pioneira desta magnitude em Santa Catarina. A quantidade de areia movimentada para gerar o aumento da faixa de praia é o destaque. Atualmente, a orla passa por reurbanização. A fase de dragagem e transporte da areia no fundo do mar à faixa de praia aconteceu em 2021.

Conforme a jornalista autora de A Megaobra, a intenção do documentário é mostrar para as futuras gerações um pouco da história da cidade. Maria acredita que, dentro de 20 anos, Balneário Camboriú estará diferente do que é hoje, em razão das constantes mudanças.

“Eu vi Balneário Camboriú se transformar ano após ano. Tenho certeza que, daqui 20 anos, a cidade estará totalmente diferente do que é hoje. Espero que as pessoas possam assistir ao documentário e ter uma ideia de onde tudo começou”, finaliza.

Assista ao documentário

Assista agora mesmo!

