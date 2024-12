Adolescente de 16 anos se afoga em rio de Canelinha

Um adolescente de 16 anos se afogou no rio Tijucas, em Canelinha, na quarta-feira, 18. O corpo foi encontrado por volta das 11h40 desta sexta-feira, 20.

Na quarta, quando os bombeiros chegaram no local, conversaram com o pai do adolescente e o irmão dele, de 13 anos. Os irmãos estavam tomando banho na margem do rio quando a vítima se afastou por cerca de 3 metros e se afogou.

O jovem havia deixado as roupas nas margens do rio e estava andando apenas de cueca. Ao perceber que o irmão não havia voltado, o menino foi até a casa para avisar os familiares. O padrasto da vítima, de 26 anos, informou que ele não tinha prática de nadar.

O corpo foi encontrado cerca de 200 metros do local onde havia submergido.

*Atualização (20/12 às 12h22): a informação de que o corpo do adolescente foi encontrado foi adicionada ao texto

