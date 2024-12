Teste do pezinho: Secretaria de Saúde de Guabiruba divulga horário especial para coletas durante as férias

A Secretaria de Saúde de Guabiruba informou que a coleta do teste do pezinho será realizada excepcionalmente durante as férias, nos dias 27 de dezembro e 3 de janeiro, das 7h às 10h. Após este horário, não será mais possível agendar crianças, pois é necessário respeitar o tempo de secagem das amostras coletadas.

Os agendamentos devem ser registrados previamente no caderno do Teste do Pezinho, disponível no balcão de atendimento da unidade de saúde.

Para garantir a realização do teste, é essencial que os responsáveis apresentem os seguintes documentos:

Da mãe:

– Documento de identificação com foto;

– Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Da criança:

– Certidão de Nascimento ou Declaração de Nascido Vivo (DNV);

– Caderneta de Saúde da Criança.

O Teste do Pezinho é um procedimento essencial para a detecção precoce de doenças metabólicas, genéticas e infecciosas, garantindo um desenvolvimento saudável para os recém-nascidos.

