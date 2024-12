Há 150 anos era formada a primeira banda musical de Brusque

Em 1874, foi criada a primeira banda de Brusque. Seu idealizador foi Augusto Maluche, que também dirigiu o grupo. Este ano, a data completou 150 anos.

O registro consta na revista Notícias de Vicente Só, número 3, periódico que registra a história de Brusque. A primeira apresentação da banda aconteceu na festa de Páscoa da Sociedade ‘Schützen-Verein Brusque’. Na época, o grupo faturou trinta mil réis, equivalente a R$ 300.

A reportagem foi até o Instituto Aldo Krieger para conferir o acervo e ver como era Brusque nos anos 1870. Carmelo Krieger encontrou um artigo de seu pai, Aldo Krieger, intitulado ‘História da Música em Brusque’.

Nele, consta que a primeira banda era composta pelos seguintes instrumentos: uma clarinete, dois pistões, um bugle, um trombone e um bombardão. Neste período, o grupo ficou conhecido pela população brusquense e passou a se apresentar em festas locais.

Na sequência, há o relato de um grupo vocal de brusque, o Gesang-Verein Brusque, fundado em 22 de julho de 1896. Ele participou de torneios intermunicipais e bailes da época, diversas vezes acompanhado de uma orquestra.

Músicos viajantes

O historiador da Fundação Cultural de Brusque, Álisson Castro, contou à reportagem que, em suas pesquisas, encontrou relatos em documentos do administrador da Colônia enviados à Presidência da Província de músicos viajantes que vinham até Brusque para se apresentar.

A revista Vicente Só também publicou, em seu exemplar número dez, um texto, datado do de 26 de novembro de 1907, de um correspondente em Brusque do jornal ‘Novidades’, de Itajaí. Nele, o homem conta eventos festivos realizados na colônia. Em determinado momento, ele cita um concerto, realizado no salão dos Atiradores, de músicos ambulantes.

“Graças à iniciativa do sr. Edgar von Buettner e Luiz Müller realizou-se num dos últimos dias, no salão dos Atiradores, um concer­to musical, executado com fina perfeição artística por um grupo que aqui esteve, de músicos ambulantes. Achou-se reunida nesta ocasião a elite da nossa sociedade”.

Formação de orquestra

Outra publicação da revista mostra que o jornal Novidades publicou receitas e despesas de Brusque para o ano de 1910. A publicação consta na oitava edição da revista.

É dito no texto que em março daquele ano foi fundada a banda musical “Concórdia”, sob a orientação de Antonio Schwartz.

Em agosto daquele ano, o grupo se apresentou em dois dias da festa comemorativa do 50º aniversário da Fundação de Brusque, nos dias 3 e 5.

Também foi criada, em março de 1910, a pequena orquestra de Câmara, sob a direção de Primo Diegoli. Além do diretor, faziam parte dela Wilibaldo Stracke, Júlio Laux, Gustavo Krieger, Luiz Luebke e Guilherme Diegoli.

