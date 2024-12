URGENTE – Corpo em estado de decomposição é encontrado no rio Itajaí-Mirim, no Centro de Brusque

No início da tarde desta quarta-feira, 25 de dezembro, dia de Natal, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado às margens do rio Itajaí-Mirim, no Centro de Brusque, próximo à ponte Estaiada.

Os bombeiros foram acionados por volta das 13h30 para realizar o resgate. Ao chegarem ao local, os socorristas precisaram montar uma estratégia para acessar o ponto onde o corpo estava, localizado nas margens do rio, no sentido do bairro Guarani.

Corpo ainda será identificado

De acordo com os bombeiros, o cadáver era de um homem alto, mas detalhes sobre sua identidade não puderam ser confirmados devido ao avançado estado de decomposição. Ele foi encontrado de bruços, com o rosto irreconhecível.

Após ser retirado da água, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas, e a causa ainda é desconhecida.

