VÍDEO – Incêndio de grandes proporções atinge supermercado no bairro Meia Praia, em Itapema

Na manhã desta quarta-feira, 25, um incêndio de grandes proporções atingiu o supermercado Girassol, localizado na Segunda Avenida, no bairro Meia Praia, em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e estão no local combatendo as chamas.

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio nem sobre vítimas ou feridos. Para combater as chamas, os bombeiros estão utilizando quatro caminhões e realizando o isolamento da área.

Veja vídeo do incêndio no supermercado:

Além disso, o trânsito na região foi interditado devido à intensidade do incêndio e para garantir a segurança dos moradores e trabalhadores.

Notícia em atualização.

