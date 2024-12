Os moradores de Brusque e região, que já têm planos definidos para este dia de Natal, devem considerar o risco de chuva, que, embora de forma esporádica, pode comprometer atividades externas de média a longa duração.

Por outro lado, a previsão também indica períodos sob a presença de sol, proporcionando momentos mais aproveitáveis ao longo do período diurno.

Para oferecer um respaldo técnico e oficial sobre as condições climáticas esperadas nesta quarta-feira, consultamos então o meteorologista Piter Scheuer.

Confira o boletim completo mais adiante emitido pelo especialista, logo após a imagem.

O tempo no Natal

*Boletim: Piter Scheuer >>

Nesta data tão especial, estamos aqui com o propósito de trazer informações importantes sobre a previsão do tempo para esta quarta-feira de Natal.

Aos moradores de Brusque e região, fica o aviso: o dia não estará completamente livre de chuva, o que exige atenção especial para aqueles que planejam atividades externas.

As condições meteorológicas sinalizam uma alternância entre períodos de muitas nuvens e aberturas de sol, criando momentos aproveitáveis, mas sob o risco de precipitações ao longo do dia.

No entanto, as condições para a ocorrência de chuva intensa tornam-se mais favoráveis a partir da tarde em direção à noite, momento em que também há possibilidade de trovoadas.

Natal sem calor intenso

Em relação às temperaturas, o calor estará presente; todavia, de forma moderada.

A previsão indica que a maioria das cidades no Vale do Itajaí-Mirim deve registrar máximas abaixo dos 30°C, proporcionando um ambiente sem um desconforto térmico intenso.

Recomendamos, pois, aos que planejam passeios, visitas a clubes ou uma escapada para as praias do litoral catarinense que considerem essas informações ao longo do dia.

É importante destacar que esta previsão abrange exclusivamente a quarta-feira e, como sempre, pode estar sujeita a alterações, conforme novos dados meteorológicos sejam incorporados.

Seguiremos atentos ao monitoramento das condições climáticas, trazendo atualizações sempre que necessário.

Desejamos a todos os leitores um Natal repleto de paz, saúde e momentos especiais. Obrigado por confiar em nossa parceria.

*Boletim: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh conta com o apoio de parceiros comerciais que valorizam a disseminação de informação de qualidade.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e então descubra quem está por trás desse trabalho tão importante.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusquense vence obstáculos e então conquista o sonho de se tornar médico

2. Kombeiros de Brusque e Guabiruba então encerram o ano com encontro especial

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, então realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta quarta-feira de Natal iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 18

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 9

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK