Briga entre vizinhos termina com ferimentos graves de faca em Guabiruba

Na madrugada desta quarta-feira, 25, uma briga entre vizinhos no bairro Guabiruba Sul, em Guabiruba, resultou em ferimentos graves de faca. A ocorrência foi registrada por volta das 0h50, na rua Apolônia Voos, envolvendo dois homens, um de 45 anos e outro de 48 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a discussão começou após um chamado de violência doméstica que não se concretizou, pois a vítima já não estava no local. Na sequência, um dos envolvidos, que, segundo relatos de pessoas no local, estaria sob efeito de drogas e álcool, foi atropelado por um veículo Chevrolet Agile enquanto estava na rua.

Ainda conforme a PM, o homem atropelado teria ido até a residência onde estava o veículo, portando uma faca. Lá, iniciou-se uma briga com o proprietário, que também se armou. Ambos acabaram feridos com golpes de faca.

Ferimentos graves de faca

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas equipes para atender à ocorrência. O homem de 45 anos recebeu golpes de faca e sofreu um corte na orelha direita, com sangramento, além de um ferimento superficial no tórax. Após o atendimento inicial e estancamento da hemorragia, foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

Já o homem de 48 anos apresentava um ferimento no queixo e um corte no pé direito. Ele também recebeu os primeiros socorros no local, incluindo imobilização, antes de ser levado ao hospital para atendimento.

Investigação

Ambos os envolvidos permaneceram internados. A Polícia Militar registrou a ocorrência como tentativa de homicídio e informou que o caso será apurado para determinar as circunstâncias dos fatos. Não foram divulgados mais detalhes.

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: