Samae interliga redes de água na Cabeceira da Ponte do Maluche

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque realizou, nesta sexta-feira, 27, a interligação das redes de água tratada de 150mm na região do bairro Jardim Maluche, nas imediações da cabeceira da ponte Antônio Nicolau Maluche.

De acordo com Cláudio Adão Pereira, diretor-presidente do Samae, a interligação foi essencial para garantir a pressurização das redes sem prejudicar o abastecimento das localidades de Maluche, Souza Cruz e Dom Joaquim, durante as obras que ocorrem na estrutura.

