Quais praias perto de Brusque estão próprias para banho

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulgou o relatório de balneabilidade com as informações das praias próprias e impróprias para banho e que ficam perto de Brusque. A coleta dos dados ocorreu nesta semana entre os dias 23 e 27 de dezembro. De acordo com as amostras coletadas nos 238 pontos monitorados pelo Instituto no Litoral catarinense, 170 estão próprios para banho, o que representa 71,43%.

Praias perto de Brusque

Em Balneário Camboriú os pontos próprios para banho são a Praia de Laranjeiras, a de Taquaras – em frente a escola municipal, a do Estaleirinho, a do Estaleiro, e a de Balneário Camboriú em frente às ruas 1001, 2000, 3000, 4900, 4000, 3500, 2500 e 51.

Em Itajaí os pontos próprios para banho na Praia Brava são na avenida José M. Vieira em frente à rua Doca Rebello e em frente ao Posto Salva Vidas 11; na Praia de Cabeçudas em frente à rua Quintino Bocaiúva e em frente ao Posto Salva Vidas.

Em Porto Belo os pontos próprios para banho na Praia de Perequê são na Foz do rio Perequezinho, na rua Rubens Alves e na rua Almirante Fonseca Neves; na Praia de Porto Belo os pontos próprios são na rua João b. Guerreiro e na rua Capitão Gualberto Leal Nunes.

Em Bombinhas os pontos próprios para banho estão nas praias de Bombas, na rua Martin Pescador e Ariramba à esquerda do riacho; na praia de Bombinhas na avenida Vereador Manoel José dos Santos e Castanhenta; e na Praia do Mariscal, na avenida Água Marinha.

Em Navegantes há dois pontos próprios para banho: na Praia de Navegantes, ponto 2, em frente a rua 8150, posto 7 Salva Vidas e no ponto 5 em frente à avenida João Sacavem.

Relatório do IMA

Todas as informações, comparativos e considerações técnicas desta semana constam no relatório que pode ser conferido na íntegra neste link.

No site as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar durante a semana os relatórios emitidos, bem como, o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto, basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

