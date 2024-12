Motorista morre após carro colidir em poste em rodovia de Ilhota

Uma mulher, de 46 anos, morreu na madrugada deste sábado, 28, após colisão em poste na rodovia Jorge Lacerda, em Ilhota. A vítima conduzia um carro Hyundai I30 prata que colidiu em um poste no quilômetro 13 da rodovia, na altura do loteamento Jardim Europeu.

Colisão na rodovia de Ilhota

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, que foi acionado por volta de 1h, a vítima foi encontrada presa às ferragens do veículo e em parada respiratória, mas ainda havia pulso.

Os bombeiros iniciaram manobras de ventilação mecânica dentro do veículo, além da abertura de acesso para remoção da vítima. Ainda de acordo com o relatório dos bombeiros, dentro da ambulância a mulher teve parada cardiorrespiratória, onde foi iniciado os protocolos de reanimação cardiopulmonar com uso do compressor torácico automático. No entanto, a vítima não resistiu e morreu antes de chegar ao hospital.

Parte da cidade fica sem luz após acidente

Devido ao acidente, diversas unidades consumidoras de Ilhota estão sem luz e não há previsão de retorno. Ainda na madrugada, a Celesc já havia sido acionada e encontrava-se no local. Por volta de 8h40 deste sábado, o site da Celesc apontava que mais de 2,5 mil unidades consumidoras de Ilhota estavam sem energia elétrica.

A Polícia Rodoviária Estadual de Gaspar e Polícia Militar de Ilhota também estiveram no local, bem como o ⁠IGP de Blumenau. Ao todo, nove bombeiros voluntários atuaram na ocorrência.

A dinâmica do acidente e a identidade da vítima não foram divulgadas no relatório dos bombeiros.

