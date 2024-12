À medida que o ano avança para o último fim de semana de 2024, as condições do tempo prometem agradar aos moradores de Brusque e região, que têm planos de atividades ao ar livre neste sábado, 28.

Contudo, é aconselhável considerar o risco de chuva, sobretudo a partir da tarde, devido ao aquecimento previsto por parte dos termômetros, que pode atingir, ou até, ultrapassar os 30°C.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, elaborou um boletim detalhado e esclarecedor, cujo conteúdo completo está disponível logo após a foto.

O tempo neste sábado

*Boletim: Climaterra >>

Os moradores de Brusque e região poderão aproveitar condições climáticas favoráveis para atividades ao ar livre durante boa parte deste sábado.

De acordo com as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, o sol sinaliza aparecer em meio a variações de nuvens.

Com isso, as temperaturas prometem se aproximar, ou até, superar os 30°C, configurando, então, um dia de calor moderado.

Contudo, é importante estar atento, pois o aquecimento previsto pode favorecer o surgimento de pancadas de chuva isoladas, com maior probabilidade a partir do meio da tarde.

Esses eventos, típicos desta época, tendem a atingir áreas específicas, enquanto outras próximas podem permanecer praticamente sem precipitações.

Quem planeja atividades externas deve considerar essa possibilidade de instabilidade no período vespertino, portanto.

Vale lembrar que a previsão do tempo está sujeita a ajustes, conforme novos dados são incorporados. Seguiremos acompanhando e trazendo atualizações sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo então apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

