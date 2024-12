O Brusque realizou treinos em dois períodos nesta sexta-feira, 27. Pela manhã, os atletas fizeram atividades de força na academia, enquanto a parte vespertina foi realizada no Olaria, em Guabiruba.

O preparador físico George Castilhos comandou as atividades no campo, incluindo os primeiros trabalhos com bola. Foram realizadas rodadas de trocas de passes rápidos e, na sequência, exercícios de condicionamento físico.

A programação da pré-temporada continua no final de semana, também com treinamentos em dois períodos.

O novo treinador deve ser anunciado nos próximos dias, ainda em 2024.

Saídas

Até o momento, o elenco do Brusque é formado por poucos remanescentes e atletas da base, com o acréscimo do veterano meia Robinho, de 37 anos, único reforço anunciado pelo clube.

Entre as saídas confirmadas, estão as dos goleiros Matheus Emiliano (Caxias) e Georgemy (CSA); do lateral-direito Cristovam (Maringá-PR); dos zagueiros Gabriel Pinheiro (voltaao Nova Iguaçu após empréstimo) e Wallace (Londrina); e dos laterais-esquerdos Gabriel Lima (Azuriz-PR), Luiz Henrique (Retrô-PE) e Marcelo (Caxias).

Também já não integram o elenco os volantes Dionísio (volta ao Vitória após empréstimo), Lorran (Caxias), Madison (ABC) e Jhemerson (Operário-PR); o meia Tato González (Cienciano-PER); e os atacantes Dentinho (Chapecoense), Diego Tavares (Paraná), Guilherme Queiróz (São Bernardo) e Keké (Joinville). Outros nomes ainda devem ser confirmados.

