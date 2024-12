O saldo de empregos formais em Brusque caiu em novembro, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta sexta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com 2.218 admissões e 2.379 desligamentos, o saldo foi de 161 postos de trabalho a menos. O último novembro com novas vagas ocupadas foi o de 2020.

O estoque de empregos formais, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos em Brusque, chegou a 57.289 em novembro, o que representa queda de 0,28% em relação ao mês anterior.

Dos cinco grandes grupamentos de atividade econômica (serviços, comércio, indústria, agropecuária e construção), o setor de serviços foi o único que teve saldo positivo: 73, com 705 admissões e 632 desligamentos.

A indústria teve a maior queda nos postos de trabalho: 160 a menos em novembro, com 828 admissões e 988 desligamentos.

A agropecuária teve uma admissão e um desligamento, fechando em saldo zero. O setor de serviços teve 562 admissões e 576 desligamentos, com 14 postos de trabalho a menos. A queda em números absolutos foi maior na construção, com 122 admissões e 182 desligamentos.

No acumulado de 2024 até novembro, foram abertas 1.888 vagas de empregos em Brusque. O saldo positivo contrasta com o total de 2023, com -117 ao todo.

Novembro negativo

Desde 2021, novembro tem sido um mês com mais desligamentos que contratações em Brusque. Em 2020, foram 249 admissões a mais do que saídas. De 2021 a 2023, novembro registrou saldos de -131, -206 e -131, respectivamente.

Em novembro de 2023, o comércio liderou as vagas criadas, com 91 admissões a mais do que desligamentos. Assim como em 2024, a indústria foi o setor com saldo mais negativo: -131.

