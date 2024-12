Fila na BR-101: confira os pontos com lentidão rumo às praias nesta sexta-feira

A sexta-feira, 27, tem sido de grande volume de veículos em direção às praias do Litoral Catarinense, com muitos turistas se deslocando antes do fim de semana que precede o Ano Novo.

A Arteris Litoral Sul tem operação especial de atendimento na rodovia BR-101, com atenção para o período de Ano Novo. Entre os dias 27 de dezembro e 5 de janeiro, a concessionária estima um aumento de até 94% se comparado com o tráfego em dias regulares.

Nesta sexta-feira, 27, o horário de pico estimado pela concessionária é até às 16h. De acordo com a Arteris, às 15h, dois pontos do Litoral Norte apresentavam congestionamento

O primeiro trecho com lentidão em pontos alternados é de 21 quilômetros entre o km 90, em Barra Velha, e o km 111, em Navegantes.

O outro trecho com lentidão é em Itajaí, entre os km 113 e 126.

Na BR-101/SC, lentidão em pontos alternados na pista sentido Porto Alegre: 📍km 90 (Barra Velha) ao km 111 (Navegantes);

A concessionária recomenda atenção aos motoristas, principalmente em trechos de aclive e declive – com o respeito da distância de segurança entre os veículos.

