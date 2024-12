Às margens da rodovia SC-410, na localidade do Morro da Onça, em Nova Trento, a propriedade do casal Valério e Marta Minatti transforma-se, ano após ano, em um espetáculo de Natal que transcende o imaginário.

A casa número 2.282 vai além de um simples endereço; é o cenário de uma tradição natalina que, em 2024, conquistou o quarto título consecutivo em concursos de decoração.

Neste cenário singular, o Natal transcende sua dimensão religiosa, reinventando-se a cada edição e convidando todos a mergulharem em um universo de luz, cor e magia há mais de 20 anos.

As decorações, cuidadosamente elaboradas, e a atmosfera mágica que envolve o local atraem não apenas moradores da cidade, mas também visitantes de toda a região, seduzidos pelo brilho que se espalha na noite neotrentina.

Natal premiando o esforço

Neste ano de 2024, a história ganha ainda mais brilho com a conquista do tetracampeonato no concurso promovido pela Associação Neotrentina de Turismo (Neotur).

Desde 2021, Valério e Marta têm se destacado, superando, então, outras residências e reafirmando sua dedicação em manter viva a magia do Natal.

A vitória, celebrada com entusiasmo, é um reflexo do esforço árduo que começa em agosto e só se conclui em dezembro.

“Dedicação, paciência e amor por essa tradição são os pilares que nos movem”, compartilha Marta, com os olhos marejados de emoção.

“Mas a verdadeira recompensa está nos rostos iluminados de cada visitante, especialmente das crianças, que aqui encontram um pedaço de seus sonhos”, complementa.

Cenário mágico de Natal

À medida que a noite se aproxima, o espetáculo se revela em toda a sua magnitude. A multidão, composta por pessoas de todas as idades, se reúne para apreciar o cenário.

Muitos, encantados pela magia do lugar, registram o momento em fotografias, levando consigo não apenas imagens, mas também a memória de uma experiência que toca profundamente o coração.

O que começou de forma modesta, com um presépio no interior da casa, evoluiu para uma exposição a céu aberto, encantando assim milhares de pessoas anualmente.

Nos últimos três anos, a iniciativa ganhou ainda mais notoriedade, impulsionada pelas redes sociais e pela divulgação em veículos de comunicação de grande alcance.

A cada postagem, a magia se espalha, alcançando até mesmo localidades mais distantes.

Gestos de Natal

Para tornar esse espetáculo possível, Valério e Marta contam com a generosidade dos visitantes, que podem contribuir espontaneamente para ajudar a custear os altos gastos com energia elétrica e decoração.

“Cada gesto de solidariedade nos permite sonhar ainda mais alto, perpetuando essa tradição que já faz parte da nossa história e da comunidade”, reflete Valério, com humildade.

Encanto que espera você

Se você, caro leitor, ainda não teve a oportunidade de presenciar essa celebração de luz e fé, talvez este seja o momento de se permitir envolver pelo espírito do Natal.

Basta seguir as coordenadas para chegar à propriedade e vivenciar, pessoalmente, o espetáculo que palavras não conseguem descrever. >> Acesso GPS à decoração de Natal

E, ao sair de lá, você certamente carregará não apenas o brilho das luzes, mas também uma fagulha de esperança e emoção que, como o Natal, jamais se apagará.

A decoração estará aberta ao público até o dia 6 de janeiro de 2025.

Galeria de fotos

Encerramos esta matéria com uma galeria de imagens que vai além das luzes e da decoração.

Ela revela a movimentação vibrante de famílias inteiras, crianças encantadas e pessoas de todas as idades circulando pelo espaço, momentos eternizados pelas lentes das câmeras.

As fotografias a seguir capturam, de forma única, a magia e a emoção que permeiam essa tradição natalina.

Não deixe de visitar e viver pessoalmente este espetáculo inesquecível. Vale a pena.”

