VÍDEO – Turista de Brusque é resgatado após passar mal em trilha no Morro do Macaco, em Bombinhas

Na manhã desta sexta-feira, 27, um turista de Brusque, de 63 anos, foi resgatado pelos bombeiros após sofrer um mal-estar durante uma trilha no Morro do Macaco, em Canto Grande, na cidade de Bombinhas. O homem estava acompanhado da família quando se sentiu mal por volta das 8h.



De acordo com os bombeiros, o homem estava deitado na lateral da trilha, apresentando sinais de fraqueza e palidez. Ele relatou que começou a sentir tontura durante o percurso e, para tentar aliviar o mal-estar, decidiu se deitar. Durante o atendimento, o homem teve dois episódios de vômito, mas seus sinais vitais estavam estáveis.

Diante da dificuldade de acesso ao local e dos riscos da trilha, a equipe de bombeiros acionou o helicóptero Arcanjo para realizar um transporte seguro até a base.

Após a chegada da aeronave, o brusquense foi levado até a faixa de areia, onde foi transferido para a viatura e transportado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bombinhas.

Segundo os bombeiros, o turista, que estava aproveitando as férias com sua família, foi encaminhado à UPA, onde ficou sob os cuidados médicos.

Confira vídeo do resgate do turista de Brusque:

