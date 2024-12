Idoso morre em colisão envolvendo moto e carreta na BR-101, em Itapema

Um idoso de 71 anos morreu após se envolver em um acidente na BR-101, em Itapema, no Litoral catarinense, na manhã desta quinta-feira, 26. De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 11h50, o acidente ocorreu no bairro Ilhota, no sentido Norte, próximo ao hotel Plaza e a PRF.



O acidente envolveu uma moto Honda CG-150 e uma carreta Volvo FH 500. A vítima conduzia a moto e foi encontrada caída na via.

Idoso morre após colisão na BR-101

O idoso apresentava ferimentos na cabeça, no tórax e nos braços. O médico do Samu, que foi acionado para atender a ocorrência, constatou o óbito da vítima no local.

A concessionária Autopista fez a sinalização da rodovia e foram acionados a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Geral de Perícias (IGP) para recolher o corpo e realizar os procedimentos cabíveis.

A identidade do motociclista não foi divulgada no relatório.

