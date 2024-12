Quedas geram quase 30 mil chamadas ao Samu em Santa Catarina; confira números e saiba como prevenir

De janeiro a outubro deste ano, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu 29.895 ligações para atendimentos relacionados a quedas em Santa Catarina.

Conforme dados oficiais, tropeços, escorregões e pisadas em falso estão entre as causas mais frequentes, podendo acarretar consequências graves, comprometer a qualidade de vida do paciente e até levar à morte.

A maioria das vítimas de quedas atendidas pelo Samu foi do sexo masculino, representando 58,5% dos casos, enquanto 41,5% foram do sexo feminino.

“A maioria das quedas não são intencionais, como quedas da própria altura ou de altura, e estão relacionadas a problemas com o ambiente. Isso porque a maior parte delas ocorre com a população ativa e, geralmente, no trabalho; em menores, as quedas estão relacionados à exploração do ambiente e acidentes na residência”, explica o médico ortopedista e coordenador médico da Macro Sul Catarinense do Samu, Jebsen Yanagihara Coelho Galvão.

Segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, do Ministério da Saúde, a maioria das quedas ocorre dentro das residências. No entanto, obstáculos urbanos, como calçadas desniveladas, buracos, transportes públicos com acessos inadequados e iluminação precária, também são causas frequentes de acidentes.

Chamados por faixa etária pelo Samu

As ocorrências têm crescido na faixa etária de 0 a 19 anos, com 1.374 chamados registrados entre crianças e adolescentes de janeiro a outubro. Na faixa de 20 a 59 anos, foram 5.862 atendimentos, enquanto 5.101 chamados envolveram pessoas acima de 60 anos. No período, a Central de Regulação (CRU) encaminhou 12.422 casos às Unidades de Suporte Avançado (USA) e Básico (USB).

Dicas de prevenção

No ambiente geral:

Realizar avaliações periódicas com oftalmologista;

Evitar ambientes desconhecidos ou mal iluminados;

Escadas devem ter corrimãos;

Cadeiras, camas e vasos sanitários precisam de apoio para sentar e levantar;

Não usar escadas ou bancos para atividades domésticas.

No quarto:

Ajustar a altura da cama;

Optar por colchões mais firmes, se necessário;

Utilizar calçados com solado antiderrapante;

Evitar armários muito altos.

No banheiro:

Instalar barras de segurança;

Usar tapetes emborrachados;

Prestar atenção a animais domésticos;

Manter o chão livre de extensões elétricas e objetos espalhados.

