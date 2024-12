Delegacia de Brusque é destaque estadual em produtividade; entenda

A Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque alcançou uma posição de destaque no cenário estadual, figurando como a 17ª mais produtiva de Santa Catarina.

A classificação, divulgada recentemente pela Delegacia Geral da Polícia Civil, avalia o desempenho de delegacias em todo o estado com base em critérios como a prisão de criminosos e o cumprimento de mandados e apreensões realizadas.

A DIC de Brusque tem atuado em casos de grande repercussão, incluindo desmantelamento de células de organização criminosa, apreensão de drogas e recuperação de bens furtados, resultando em mais de 100 ações durante todo o ano de 2024.

“Com a posição de destaque, a delegacia reafirma seu compromisso com a segurança e a justiça no estado. O reconhecimento reflete o comprometimento e a eficiência da equipe na resolução de casos e no combate ao crime organizado na região”, diz comunicado divulgado pela Polícia Civil de Brusque.

Ranking divulgado pela Polícia Civil

