Nem só de praias vive o verão catarinense, e Guabiruba, com sua natureza exuberante, é uma das alternativas encantadoras que o Vale do Itajaí-Mirim oferece para aqueles que optaram por não enfrentar o movimento das rodovias rumo ao litoral.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Entre as opções escolhidas, destaca-se a esplendorosa Cachoeira da Lorena, situada no bairro São Pedro.

Neste último fim de semana de 2024, o local revelou uma movimentação intensa de visitantes, incluindo famílias inteiras e crianças, cujos sorrisos transbordavam alegria.

Com uma queda d’água de 12 metros, a Cachoeira da Lorena é um dos principais atrativos naturais da região.

A facilidade de acesso é então um diferencial, que atrai veranistas de todas as idades.

Beleza acessível em Guabiruba

Localizada a apenas 6 km do centro de Guabiruba, o percurso até o local é simples e a trilha que leva à queda é curta, demandando apenas dois minutos de caminhada.

Essa proximidade faz com que muitos optem por ir de bicicleta até a cachoeira, aproveitando para registrar a paisagem única e imortalizar momentos de lazer em meio à natureza.

As imagens capturadas neste domingo revelam mais do que um cenário deslumbrante: elas mostram a conexão entre as pessoas e o ambiente.

O poço raso da cachoeira permite que crianças brinquem com segurança, enquanto adultos relaxam ao som da água corrente e ao frescor proporcionado pelas árvores que circundam o local.

É um espaço que, em meio ao calor do verão, oferece um refúgio natural de paz e renovação.

A Cachoeira da Lorena não é apenas um destino; é uma experiência que reforça o valor das riquezas naturais de Guabiruba e região.

Para quem busca um programa diferente e acessível, longe do agito do litoral, este paraíso guabirubense se apresenta como uma alternativa perfeita.

Belezas de Guabiruba reveladas

No fim desta edição, uma galeria de fotos especialmente preparada traz os registros desse domingo inesquecível, capturando toda a magia e a essência de um lugar onde a natureza e as pessoas coexistem em harmonia.

Que estas imagens, pois, inspirem novas visitas e renovem o olhar para as belezas que estão mais perto do que imaginamos.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh convida você, caro leitor, a conhecer os parceiros comerciais que acreditam e investem na valorização da informação de qualidade.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e então descubra a variedade de produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Cachoeira do Merico é destaque em Brusque; veja as fotos

2. Vista do alto: drone então sobrevoa a icônica igrejinha escondida na mata de Brusque

Guabiruba em fotos

Como já mencionado anteriormente, vamos encerrar esta pauta na presença de uma galeria de fotos que retrata, de forma objetiva, toda a narrativa contida nesta edição.

Confira a seguir esta seleção fotográfica que preparamos, com todo empenho e carinho, para você, nosso prezado leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK