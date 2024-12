Trânsito em SC: caminhão fica preso em curva e Serra do Corvo Branco é totalmente interditada

A Serra do Corvo Branco, que liga os municípios de Urubici e Grão-Pará, está totalmente interditada. A informação foi atualizada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no final da manhã deste domingo, 29.



A interdição ocorreu por volta da meia-noite devido a um incidente envolvendo um caminhão que ficou preso em uma curva ao tentar descer em direção a Grão-Pará.

Segundo a PMRv, o veículo bloqueou completamente a via, impossibilitando o tráfego nos dois sentidos. O motorista do caminhão não foi localizado no local, e as autoridades estão tentando contato com a empresa responsável pelo veículo.

Liberação da Serra do Corvo Branco

Ainda não há previsão para a liberação da estrada. Motoristas que utilizam a rota são orientados a buscar caminhos alternativos. A Polícia Militar Rodoviária segue monitorando a situação e adotando as medidas necessárias para desobstruir a via.

