Bombeiros fazem buscas após queda de carro em rio, mas motorista já estava em casa, em Nova Trento

Na noite de sábado, 28, equipes do Corpo de Bombeiros de São João Batista foram acionadas para atender um acidente em Nova Trento, na estrada geral Aguti. Um veículo caiu em um rio, e o motorista, identificado como um homem de 44 anos, não foi localizado no local.



Conforme os bombeiros, testemunhas relataram que o condutor foi visto às margens do rio logo após o acidente, mas desapareceu antes da chegada dos bombeiros e da Polícia Militar.

Bombeiros realizaram buscas

Buscas foram realizadas próximo ao veículo, incluindo inspeções no interior do carro, para garantir que ele não estivesse preso. Contudo, o motorista não foi encontrado no local naquele momento.

Em casa

Cerca de 90 minutos depois, familiares do motorista informaram que ele havia retornado para casa. O homem relatou que conseguiu sair do rio por conta própria e pegou uma carona até sua residência.

O caso foi registrado sem feridos, e o veículo permaneceu no local à espera de remoção.

