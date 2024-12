Balneário Camboriú deve receber mais de um milhão de turistas para prestigiar um espetáculo à beira-mar na virada para 2025. O show de fogos deve durar 15 minutos e será distribuído em oito balsas com custo de R$ 4 milhões para a prefeitura da cidade.

Este ano, faltando um minuto e meio para 2025, um relógio gigante projetado na FG Big Wheel comandará uma contagem regressiva especial, com 30 segundos extras para elevar a expectativa do público. É o quarto ano consecutivo que uma das maiores rodas gigantes da América Latina iluminará o Pontal Norte.

“A contagem regressiva na FG Big Wheel reúne milhares de pessoas ao longo da orla de Balneário Camboriú em um coro incrível para marcar os últimos segundos do ano. Para nós, é muito especial proporcionar essa experiência, que é como um presente da roda gigante para todos os turistas e moradores que nos prestigiam o ano inteiro. É a nossa forma de retribuir todo o carinho que recebemos e de compartilhar com a cidade um instante inesquecível”, ressalta Anderson Grade, Gerente Geral de Operações do Grupo Interparques.

Ocupação dos hotéis

A rede hoteleira já registra ótimos índices de ocupação desde o início de dezembro, e para a tão aguardada noite de 31 de dezembro, segundo o Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau, a taxa de ocupação deve atingir 100%. Nesta segunda-feira, 30, os índices já ultrapassam 90% de ocupação.

“Será mais uma espetacular virada de ano em Balneário Camboriú, com fogos trazendo novas cores e formatos. O Réveillon ficará marcado no coração dos nossos moradores e turistas,” celebra o Secretário de Turismo, Thiago Velasques.

Transporte público

O BC Bus, transporte público tarifa zero de Balneário Camboriú, vai operar normalmente até as 21h na terça-feira, 31. Após esse horário, não haverá novas partidas de ônibus. Já na quarta-feira, 1, as linhas vigentes devem circular em escala de feriados. As informações são da Autarquia Municipal de Trânsito, BC Trânsito.

Comemorações dos 5 anos da FG Big Wheel

A chegada de 2025 também marca o início das celebrações pelos cinco anos da FG Big Wheel, que serão comemorados em dezembro. Anderson Grade adianta que a programação especial de aniversário já está sendo planejada. Desde sua inauguração, a roda gigante se tornou um dos locais mais fotografados de Balneário Camboriú, consolidando-se como ícone turístico e cartão-postal da cidade.