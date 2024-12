Jovem morre afogado após ser arrastado pela correnteza em praia de São Francisco do Sul

Neste domingo, 29, um jovem morreu afogado na praia do Ervino, em São Francisco do Sul. A vítima, identificada como Andrews Pereira Conti, de 23 anos, morava em Timbó.



O corpo do jovem será velado na Capela Mortuária Jardim da Paz, Capela 1, em Timbó, a partir das 16h. O sepultamento acontecerá nesta terça-feira, 31, no Municipal Jardim da Paz, em Timbó, a partir das 9h.

A ocorrência foi atendida na tarde de domingo pelo Corpo de Bombeiros Militar e mobilizou uma grande operação de resgate na praia do Ervino.

Afogamento em praia de São Francisco do Sul

O incidente aconteceu por volta das 12h30, a cerca de 1 km à direita do posto 06, na avenida Atlântica. Segundo informações dos bombeiros, o local, que não estava sob monitoramento direto dos guarda-vidas, apresentava uma corrente de retorno. O jovem e uma mulher, de 21 anos, foram arrastados pela correnteza.

Pessoas que estavam na praia conseguiram resgatar a mulher, que foi retirada da água em grau 2 de afogamento. Já o jovem submergiu e não foi mais visto.

Imediatamente, testemunhas utilizaram um quadriciclo para chegar ao posto 06 e acionaram os bombeiros via telefone 193.

Conforme os bombeiros, uma ampla operação foi iniciada, envolvendo dois guarda-vidas, o helicóptero Arcanjo 03, um jet-ski e um bote inflável. Apesar das intensas buscas ao longo da tarde, o corpo só foi localizado por volta das 19h, a cerca de 500 metros do local onde ele submergiu.

