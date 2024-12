Dois homens são detidos pela PM por tráfico de drogas no Limoeiro, em Brusque

Dois homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Limoeiro, em Brusque, na noite desta segunda-feira, 29. Por volta das 21h, durante rondas pela região, a Polícia Militar avistou dois indivíduos em atitude suspeita, pegando algo pela grade do portão de uma residência conhecida pelo tráfico de entorpecentes.



Ao abordar os homens, a equipe policial encontrou com eles duas porções de cocaína. Os suspeitos afirmaram ser usuários e relataram que estavam no local para adquirir a droga.

O que foi encontado

Com base na informação, os policiais realizaram uma busca na residência, onde localizaram 17 porções de cocaína escondidas dentro de um cano de PVC, uma balança de precisão, três celulares e R$ 1.450,00 em dinheiro.

Diante do flagrante, os dois homens, de 30 e 31 anos, foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Brusque. Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.

Leia também:

1. Quais praias perto de Brusque estão próprias para banho

2. Samae interliga redes de água na cabeceira da Ponte do Maluche

3. Tempo em Brusque: descubra o que diz a previsão para o sábado

4. Brusque termina novembro com 161 postos de trabalho a menos

5. Motorista morre após carro colidir em poste em rodovia de Ilhota

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: